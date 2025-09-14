A verbális erőszak fizikai erőszakot szül,

jelentette ki a fideszes Harcosok Klubja „edzőtáborában” Lázár János, egy nappal azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egy videóban ismét poloskának nevezte a politikai ellenfeleit, és azt ígérte, hogy „mindenki sorra kerül”.

Vasárnap az egyik résztvevő azt kérdezte az építési és közlekedési minisztertől, hogy lesz-e valami következménye az ellenzék felől érkező lopással és rablással kapcsolatos „rágalmazásoknak”.

Lázár azzal kezdte a válaszát, hogy azt kell mérlegelni, a választás megnyerése elegendő elégtétel lesz-e számukra, vagy néhányuknak más jogi elégtételre is szüksége lesz. A fideszes politikus szerint róla az elmúlt néhány évben „egy lexikonnyi” mocskot összehordtak:

Az a kérdés, hogy ezt meddig kell tűrnie és viselnie az embernek.

Úgy folytatta, hogy ameddig ezek a „rágalmak” pénzzel és korrupcióval kapcsolatosak, addig nem törődik velük, azonban úgy látja, hogy a világban és Európában kibontakozóban van egy olyan jelenség, amelynek során a verbális erőszakból fizikai erőszak lesz.

Szerintem, ha valaki valakinek az akasztására buzdít, az egy köztörvényes bűncselekmény, amit meg kell torolni (…) azért, hogy ennek egyszer és mindenkorra elejét vegyük, mert nagy baj lesz belőle és csúnya vége lehet.

Lázár János mondatai azért is különösen aktuálisak, mert a felvétel közzététele előtt nem sokkal a Fidesz által sokat támadott Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök arról írt a Facebookon, hogy egy kommentelő kötelet követelt a nyakára. A Tisza Párt szakértője úgy látja, hogy pont a kormány tevékenységének eredménye a mostani helyzet, és a hazugság- és a gyűlöletkampány során „a fizetett vagy megtévesztett emberek (…) gyűlöletkeltő kommentekkel próbálnak mérgezni minden közösségi teret”.

Emlékezetes, Orbán március 15-én mondott beszédében is poloskázott egyet, de aztán a kormánypropaganda megpróbált visszakozni. Ruff Bálint politikai tanácsadó szerint azonban a mostani, az 50-es éveket idéző szóhasználat és videó egy alaposan megtervezett munka eredménye.

Az újabb poloskázására reagált Magyar Péter is. A Tisza elnökét megdöbbentették a kormányfő szavai és többek között azt írta: