Ruff Bálint a poloskázásról: Orbán olyat tett, amit az 50-es évek óta magyar vezető politikus nem

Ezen a hétvégén tartja a Fidesz féle Harcosok Klubja az első edzőtáborát, amelyre készülve Orbán Viktor újfent poloskákról kezdett beszélni. – Csakis poloskamentesen – mondta a kormányfő, aki szálláshelyén söprögeti le az állatokat a falról, hozzátéve, hogy „mindenki sorra kerül”.

A jelenetet értelmezte Ruff Bálint politikai tanácsadó, a Partizán Vétó című heti elemzőműsorának állandó vendége. – Sokat beszéltünk róla az elmúlt félévben, hogy miért elfogadhatatlan a politikai ellenfeleket poloskának hívni – kezdte bejegyését, kifejtve, hogy a 20. század borzalmas népirtásai miatt ez „dehumanizálás” és magát a béke harcosának beállító politikusnak szerinte „ilyet egyszerűen nem szabad csinálnia”.

– Amikor a miniszterelnök március 15-én, az egyik legnagyobb nemzeti ünnepen elkezdte a „poloskázást” többes számban, akkor szinte a teljes ország felháborodott. Rohantak a politikai segítői magyarázkodni, hogy „nem is úgy”, „nem is többes számban” gondolta. Mintha ez érdemben enyhítené a jelzőt. Nem a fél országra, „csak” a kihívójára gondolt – írta Ruff.

„Aztán hosszú hallgatás következett erről, egészen tegnap estig. Amikor – és itt minden szóra kérem figyeljenek – a magát béketeremtőnek és a béke első számú követének pozicionáló miniszterelnök ellátogatott a hírek szerint saját maga által kitalált Harcosok Klubjának első edzőtáborába.

És ott, láthatóan előre készülve, a social médiáért felelős embertől kapott seprűvel, két kamera jelenlétében olyat tett, amit az 50-es évek óta magyar vezető politikus nem.

Miközben a falról sepregette az ott lévő állatokat, folyamatosan beszélt a szálloda udvarán, illetve más szobákban lévő „harcosokkal”, hogy milyen fontos a poloskátlanítás, és főleg hogy mindenki sorra kerül”.

És mielőtt jönne a megafonos értelmezés, hogy «ez egy vicc» és «nem is úgy gondolta» – de pontosan úgy gondolta

– zárta gondolatát Ruff Bálint.