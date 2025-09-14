Kötelet követelt Ruszin-Szendi nyakára egy kommentelő

Én személy szerint nem félek, és nem is haragszom azokra, akik ilyeneket írnak. Tudom, hogy sokszor vagy egy megtévesztett, vagy egy megfizetett ember áll a sorok mögött, és nem maga az egyén a valódi felelős

– így kommentálta azt a hozzászólást Ruszin-Szendi Romulusz, amelyet az egyik Facebook-bejegyzése alá posztolt valaki. A Zoltán nevű kommentelő csak annyit üzent a volt vezérkari főnöknek, hogy

utolsó hazaáruló, kötelet a nyakára!!

A Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa úgy véli: „a kormány hazugság- és gyűlöletkampányának sajnos pontosan ez az eredménye: fizetett vagy megtévesztett emberek, akik gyűlöletkeltő kommentekkel próbálnak mérgezni minden közösségi teret. Hazugságok gyártása, emberek szándékos félrevezetése és becsapása zajlik nap mint nap, és ennek a következményeit mi mindannyian érezzük.”

Ruszin-Szendi felidézte azt az esetet, amikor a készenléti rendőrség lecsapott egy debreceni nőre, aki azt kommentelte Orbán Viktor egyik posztja alá, hogy

Nyolc milliméter megoldaná, mint anno Romániában. Ne élvezzék, ami nem az övék.

Az asszonyt internetes agresszió elkövetésével gyanúsították meg. Kihallgatása során azt mondta, nem tudta, hogy ezzel a kommentjével bűncselekményt követ el. Ruszin-Szendi erről a kommentről nem nyilvánított véleményt, ugyanakkor megjegyzete: a történtek rávilágítanak, hogy „milyen eszközökkel próbálnak félelmet és megfélemlítést kelteni azokban, akik más véleményt fogalmaznak meg.”

Az őt kötéllel fenyegető poszttal kapcsolatban viszont megjegyezte: „a Tiszánál mi mindig, minden fórumon kiállunk egy alapelv mellett: politikai nézete miatt senkit sem érhet bántódás. Nem az számít, hogy ki mit gondol egy pártról vagy kormányról – az számít, hogy emberek vagyunk, közösségben élünk, és egymás tisztelete minden másnál fontosabb.”