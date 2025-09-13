a nap legfontosabb hírei
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025. szeptember 13.

admin Rugli Tamás
2025. 09. 13. 21:41

Riadókészültség Romániában: orosz drónt üldöztek a román F-16-osok

Orbán Viktor megint poloskázott

Donald Trump felszólította a NATO-tagországokat, hogy álljanak le az orosz olajról

Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza-kormány megtartaná az Otthon Startot

Súlyos baleset a Győr Rallyn, nézőket sodort el két összeütköző autó

Négymillió szórólapot hord szét az országban a Fidesz a „Tisza-adóról”

Hadházy Ákos szerint ijesztő és súlyos dolgot tartalmaz egy tavaly kisiklott MÁV szerelvény vizsgálati jegyzőkönyve

Dopeman arról, hogy azt mondta, „csöcs alatt bordán” kell ütni a nőket: „Akkor lehetett ilyesmiket csinálni, most nagyon érzékenyek az emberek”

Az ötöslottó e heti nyerőszámai

