Súlyos baleset a Győr Rallyn, nézőket sodort el két összeütköző autó

Baleset történt a III. Győr Rally második gyorsasági szakaszán szombaton, miután két versenyző összeütközött a bakonyi kisgyónbányai gyorsasági szakasz célja után.

A Kisalföld közlése szerint a két versenyző mellett négy néző is megsérült, akiket az autók sodortak el. A hat személy közül hárman könnyebben, hárman súlyosan sérültek, őket a helyszínre érkező mentők kórházba szállították. A lap információi szerint mindenki állapota kielégítő.

A baleset miatt a verseny egyik szakaszát törölték a szervezők.