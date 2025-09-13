győrgyőr rallybalesetrali
Súlyos baleset a Győr Rallyn, nézőket sodort el két összeütköző autó

2025. 09. 13. 18:33

Baleset történt a III. Győr Rally második gyorsasági szakaszán szombaton, miután két versenyző összeütközött a bakonyi kisgyónbányai gyorsasági szakasz célja után.

A Kisalföld közlése szerint a két versenyző mellett négy néző is megsérült, akiket az autók sodortak el. A hat személy közül hárman könnyebben, hárman súlyosan sérültek, őket a helyszínre érkező mentők kórházba szállították. A lap információi szerint mindenki állapota kielégítő.

A baleset miatt a verseny egyik szakaszát törölték a szervezők.

