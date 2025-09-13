dopemanlukács miklósnők elleni erőszakvv ctristofel
Dopeman arról, hogy azt mondta, „csöcs alatt bordán” kell ütni a nőket: „Akkor lehetett ilyesmiket csinálni, most nagyon érzékenyek az emberek”

Versek Vidáman / YouTube
2025. 09. 13. 17:06
Ha legközelebb nőt akarsz verni, akkor testütés. Mindig testre kell ütni. Testre. Csöcs alatt bordán. […] Hát akkor összeroskad. Egyrészt elhallgat. Elhallgat és végig tudod mondani, amit akarsz

– osztotta meg praktikáit Dopeman tizenkét évvel ezelőtt VV Cristofellel. A szavai az elmúlt években is időről időre előkerültek, de mióta a rapper tagja lett Orbán Viktor digitális polgári körének, és a miniszterelnök mellett kapott helyet a Karmelitában, minden korábbinál nagyobb nyilvánosságot kaptak a 2013-ban elejtett mondatok.

A 444 vette észre, hogy Dopeman nemrég reagált a kijelentéseire, mégpedig Lukács Miklós Versek vidáman című Youtube-sorozatának pénteken megjelent epizódjában. Dopeman azt tanácsolja a nézőknek, hogy a VV Cristofelnek mondott szavait értelmezzék úgy, mint „egy ilyen humoros, poénos stand up comedyt”.

Akkor lehetett ilyesmiket csinálni, most nagyon érzékenyek az emberek

tette hozzá.

