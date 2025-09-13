Négymillió szórólapot küld szét a Fidesz az országban a „Tisza-adóról”, Kocsis Máté szerint Magyar Péter ettől majd „idegbe jön”

A digitális honfoglalásra készülő Fidesz a jövő héten kimerészkedik a digitális térből az offline világba, és a közösségi médiás üzenetek mellett a hagyományos, nyomtatott formában is nagy erőkkel próbálja majd eljuttatni a kampányüzenetét a lehető legtöbb emberhez. Ez derült ki Kocsis Máté szombati bejegyzéséből, melyben a Fidesz frakcióvezetője bejelentette, hogy a kormánypárt a jövő héttel kezdve 4 millió szórólapot küld szét az országban, azzal az üzenettel, hogy a Tisza adót emelne, ha kormányra kerül.

Kocsis Máté Tarr Zoltán szavait idézi ismét, a Tisza Párt EP-képviselője augusztus végén egy etyeki fórumon, amikor adóügyek kerültek szóba, azt mondta erről most nem lehet beszélni, választást kell nyerni, utána mindent lehet. Azóta ez van a Fidesz kampányának középpontjában, dacára annak, hogy azóta Magyar Péterék azóta közzétették a párt adóprogramját, az alapján adócsökkentés várható a Tiszától. Kocsis Máté szerint viszont Magyar Péter részéről ez csak „hisztérikus kríziskommunikáció”.

A Fidesz politikusa szerint Magyar Péter ettől „idegbe jön majd”, de a kormánypárt szerint „minden magyar adózónak joga van tudni, mire készülnek a tiszások esetleges kormányra kerülésük esetén”.

Kapcsolódó esemény volt a hétről, hogy egy meg nem nevezett, „a párt gazdaságpolitikai programján dolgozó forrástól” úgy értesült az Index – amely hasonló források alapján elsőként írt arról, hogy a Tisza adót emelne –, hogy Magyar Péterék több adónemet is „az egekben emelnének”. A lap kérdéseire a Tisza Párt még a cikk megjelenése előtt cáfolta az értesülést, a cikk ennek ellenére kijelentő módban közölte, hogy a Tisza adót emelne.