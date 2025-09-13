magyar pétertisza pártotthon start
Belföld

Magyar Péter: a Tisza-kormány megtartja az Otthon Startot

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Rugli Tamás
2025. 09. 13. 17:53
Adrián Zoltán / 24.hu

A Tisza-kormány meg fog tartani mindent, ami jó a magyar embereknek, ilyen például a 13. havi nyugdíj, ilyen az Otthonteremtési támogatás, a fiatalok adókedvezménye, és ilyen az Otthon Start program is

– nyilatkozta Magyar Péter az ATV-nek. A csatorna szerint a Tisza Párt elnöke hozzátette még, hogy a kormány által elindított, az első lakás megvásárlását támogató program csak részben teljesíti be a küldetését, mert sokan vannak, akik nem akarnak évtizedekre eladósodni.

Úgyhogy a Tisza-kormány ezt kiegészíti majd egy átfogó szociális bérlakásépítési programmal, több tízezer bérlakást fogunk építeni 2026-tól

– mondta Magyar Péter, mivel tervezik megtoldani a programot.

Az ATV a Miniszterelnökséget is megkereste, tőlük azt kérdezték, mit gondolnak arról az állításról, hogy az Otthon Start a kevésbé tehetős fiatalokat számára nem nyújt lehetőséget. Válaszában a miniszterelnöki sajtóiroda ezt visszautasította, és megjegyezte, hogy a bankok nem nyújthatnak hitelt abban az esetben, ha a vételár 20%-kal magasabb, mint a valós piaci érték. Azt elismerték, hogy a felkapott kerületekben és néhány megyei jogú városban valóban kisebb a kínálat, mint a kereslet, de emlékeztettek, hogy a kormány lakásfejlesztést indít ezeken a területeken.

Kapcsolódó
Van egy meglepő mellékhatása az Otthon Start programnak, ami kijózanító hatással lehet a piacra
A lakosság egy része még mindig úgy gondolja, hogy az ingatlan ára csak nőhet, de ez történelmileg nem igaz.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Halálra szúrtak egy embert Nagykanizsán
Négymillió szórólapot küld szét a Fidesz az országban a „Tisza-adóról”, Kocsis Máté szerint Magyar Péter ettől majd „idegbe jön”
Orbán kiállt Katar szuverenitása mellett pár nappal azután, hogy Magyarország szövetségese, Izrael légicsapást mért az arab országra
Orbán Viktor: Itt mindig minden kiderül
Súlyos baleset a Győr Rallyn, nézőket sodort el két összeütköző autó
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik