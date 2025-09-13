„Ha nem így tesztek, csak az időmet pazaroljátok” – Trump felszólította a NATO-tagállamokat, hogy hagyjanak fel az orosz olaj vásárlásával

Nyílt levelet intézett közösségi oldalán, a Truth Social-ön Donald Trump a NATO tagjainak és az egész világnak, melyben amellett, hogy bejelentette, a maga részéről készen áll szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben, egyúttal felszólítást is intézett a tagországoknak.

Bejegyzésést Trump azzal kezdte, hogy meglátása szerint a NATO részéről messze nem száz százalékos az elkötelezettség a győzelem iránt, azt pedig sokkolónak tartja, hogy a tagországok némelyike még mindig vásárol orosz olajat. Ennek tükrében a szankcióit is részben attól tette függővé, hogy a tagországok felhagynak ezzel a tevékenységükkel. Már csak azért is, mert az energiafüggés Trump szerint gyengíti a tagállamok alkupozícióját Oroszországgal szemben.

Készen állok a cselekvésre, ha ti is készen álltok. Csak mondjátok meg, mikor

– üzente meg.

Trump szerint a NATO-tagoknak még pluszban 50-100 százalékos vámokat kellene kivetniük Kínára, amit aztán a háború lezárása után visszavonnának. Az amerikai elnök szerint Kína jelenléte erősen ott van Oroszország mögött, a kivetett vámokkal viszont lazítani tudnának ezen a viszonyon.

Ha a NATO azt teszi, amit mondok, a háború gyorsan véget ér, és az emberéletek megmenekülnek! Ha nem, akkor csak az én és az Egyesült Államok idejét, valamint a pénzünket és az energiánkat pazarolják

– nyomatékosította mondandóját Trump, külön hangsúlyozva, hogy ez nem az ő háborúja, és nem is robbant volna ki, ha ő lett volna 2022-ben az amerikai elnök.