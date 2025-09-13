Hadházy: Ijesztő és súlyos dolgot tartalmaz egy tavaly kisiklott MÁV szerelvény vizsgálati jegyzőkönyve

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szombat reggel közzétette azt a vizsgálati jegyzőkönyvet, ami egy tavaly kisiklott MÁV szerelvény balesetét elemezte. A politikus a Facebook-oldalán azt írta:

Lázár ezzel nem dicsekszik: ijesztő és súlyos dolgot tartalmaz egy tavaly nyáron kisiklott MÁV szerelvény vizsgálati jegyzőkönyve.

Az akkori siklás oka ugyanis az volt, hogy a karbantartók hiába kértek alkatrészt a MÁV alkatrészellátó részlegétől, az nem rendelte meg azt időben. Így HÁZILAG SUFNITUNINGOLT FUTÓMŰVEL engedték ki a szerelvényt. Az meg kisiklott.

A képviselő hozzátette, a vonat szerencsére utasokat nem szállított, mert a motorkocsikat éppen a nagyobb szervízbe küldték – de ez természetesen nem jelenti azt, hogy a siklás ne lett volna veszélyes.

Mint írta, az idén augusztusban kiadott záró jelentés „rendszerszintű tényezőként” ír arról, hogy „a karbantartás anyagellátása nem biztosította a szükséges alkatrészeket a szakszerű karbantartáshoz ”. Továbbá a bizottság a vizsgálat során megállapította, hogy

a vasúti társaság anyagellátási rendszere nem biztosítja, hogy a szükséges, futásbiztonságot is befolyásoló alkatrészek időben rendelkezésre álljanak, ezzel a karbantartó személyzet rákényszerülhet szakszerűtlen, helyettesítő megoldások alkalmazására is.

Hadházy külön kiemelte a jelentés tanulságait, amelyben többek közt az áll:

Az alkatrészellátás akadozása rákényszeríti a karbantartó személyzetet az üzemszerűtől eltérő megoldások megvalósítására, megtűrésére. Fennáll a veszélye, hogy a helyettesítő megoldások megfelelőségét tévesen ítélik meg, ami baleseti kockázatot hordoz.

Mint írta, a jegyzőkönyv szerint „a Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a MÁV Személyszállítási Zrt. alkatrészellátási rendszerének felülvizsgálatát abból a szempontból, hogy képes legyen a szükséges alkatrészek kellő időben való elérhetőségét, rendelkezésre állását biztosítására.”

Hadházy szerint egy ilyen jelentés esetén minden normális országban lemondana a miniszter.

Persze ott felelős miniszterek vannak, nem cinikus batidai bárók

– utalt Lázár János építési és közlekedési miniszterre a független képivselő.

A kéviselő hozzátette, hogy egy kommentelő vette észre, hogy a pénteken siklott motorkocsi ugyanaz, mint a tavaly siklott „sufnituningolt jármű”. Azóta felújították és a vizsgálat is lezárult, így azért biztosnak mondható, hogy nem a házilag barkácsolt futómű volt a hibás, „persze az sem boldogság, ha a pocsék pálya” – írta.