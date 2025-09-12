- Orbán: A Tisza pacekba belevágta a magyarok képébe, hogy bizonyos dolgokról nem beszélünk
- Kisiklott egy vonat a váci vonalon
- Lázár János: A magyarkúti siklásos balesettel két dolgot tilos csinálni
- Magyar Péter: János, te ne MÁV-ozzál, hanem távozzál!
- Az USA energiaügyi minisztere figyelmeztetett, hogy Magyarországnak is le kell válnia az orosz energiáról
- Elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát
- Mit lehet tudni Tyler Robinsonról, a Kirk-gyilkosság gyanúsítottjáról?
- Jókora eső veri el a vasárnapot
- A Tarr Zoltánra sült mondat nem csak az adóról szólhat?
A nap legfontosabb hírei – 2025.09.12.
Adrián Zoltán / 24.hu
Adrián Zoltán / 24.hu
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!