orbán viktorkossuth rádió
Élő Belföld

Orbán Viktor élőben a Kossuth Rádióban

Benko Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI
admin Dienes Gábriel
2025. 09. 12. 07:25FRISSÍTVE: 2025. 09. 12. 08:15
Benko Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI
08:09

Orbán szerint „von der Leyen féle" politikusok rángattak bele minket a világháborúkba

Az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének a héten elmondott évértékelő beszédével kapcsolatos kérdésre Orbán Viktor azt mondta, hogy három és fél éve viseljük a háború kedvezőtlen következményeit, miközben „ahhoz nincs semmi közünk”. Ezek „az urak, hölgyek ott Nyugaton” szerinte „a grabancunknál fogva bele akarnak rángatni ebbe a háborúba”, ennek ellen kell állni.

Azt mondta, hogy a magyarokat már kétszer beletolták olyan háborúba – gondolt itt az I. és II. világháborúra –, amelyekben „nem akartunk részt venni”, és amelyeknek a következményei iszonyatosak voltak, „az egész 20. századot elvesztettük.” Orbán szerint „ilyen von der Leyen féle politikusok” rángattak bele minket a háborúkba.

08:01

Orbán: Az orosz drónok behatolását az első pillanatban elfogadhatatlannak minősítettük

A miniszterelnök konkrétan a drónok esetére is kitért: „Ne menjünk el amellett, hogy ez Lengyelországban történt, a lengyelek a barátaink, az aktuálpolitikai lökdösődéstől függetlenül”, ők „történelmi szövetségeseink, a lelkünkhöz is közel állnak, tehát igazán barátaink”.

Orbán azt mondta, ezért mindenre, ami Lengyelország szuverenitását sérti, arra Magyarországnak az elsők között és világosan kell reagálnia.

Az orosz drónok behatolását Lengyelország területére elfogadhatatlannak minősítettük az első pillanatban, és ott vagyunk a lengyelek mellett, 100 százalékban vagyunk velük szolidárisak.

07:54

Orbán szerint a háború csak nekünk a legfontosabb, a nagyfiúk más kérdésekről is tárgyalnak

Orbán a lengyel és így a NATO légtérbe a héten berepülő orosz drónokról azt mondta, „a szerdai incidens egy megtestesülése, vagy példázata, milyen veszélyes körülmények között élünk nap mint nap”.

A miniszterelnök szerint ez történhetett volna akár ma vagy tegnap, Lengyelországban vagy Magyarországon is, „tehát a háborús fenyegetettség közvetlen”. Hozzátette, hogy mi nem vagyunk benne, a háborúban, mi távolságot tartunk, a Lengyelek nyakig benne vannak.

Azt mondta, közvetlen kapcsolatban vagyunk az oroszokkal, az amerikaiakkal és az európaiakkal is, a külügyminiszter gyakran egyeztet kollégáival. Szerinte figyelembe kell venni, hogy csak számunkra a legfontosabb kérdés az orosz-ukrán háború, a világnak más problémái is vannak az oroszokkal kapcsolatban. Ezek után felsorolt párat a kérdések közül, amikről „a nagyfiúk” tárgyalnak: Lehet Oroszországtól vásárolni energiát vagy nem? Szankciókkal terhelt-e ez, vagy nem? Lehet-e befektetni az oroszoknál?

07:42

Orbán Viktor: Sebes léptékű együttműködés bontakozik ki az Emírségekkel

Orbán Viktor a politikai szezon első péntek reggeli rádiós interjúját az Egyesült Arab Emírségekből adja, ugyanis Adu-Dzabiban tárgyal.

Elmondta, sikerült létrehozni egy egészen különleges kapcsolatot az Emírségek vezetőivel és gazdasági életével, állítása szerint egy sebes léptékű gazdasági együttműködés bontakozik ki a láthatáron, amire szükségünk van.

Orbán azt mondta, az Emírségekből olyan iparágakba tudunk bevonni befektetéseket, amelyekbe korábban nem. Stratégiai partnerek szeretnénk lenni az öbölországgal, kijelöltük azokat az iparágakat – energiaszektor, digitális infrastruktúra, mesterséges intelligencia – amelyekben jelentős előrelépéseket érhetünk el. Ezeket érintve ma egy fontos tárgyalási fordulót tartanak, a folyamattal jól haladunk, tette hozzá.

Friss

Népszerű

Összes
„Eddig is gyaníthattuk, hogy magas rangú rendőrtiszt vagy vezető érintett lehet” – megszólalt a fővárosi TEGYESZ korábbi vezetője
Kvíz: megmondod egy képről, melyik retro mesét látod?
Csoportos garázdaság miatt indított eljárást a rendőrség, miután egy Kötcsén készült felvételen akasztásról beszéltek
Magyar Péter megüzente Lánczi Tamásnak, hogy beszántja a hivatalát, mire ő emlékeztette, hogy nem őriztek együtt disznót
Kétmilliószor bliccelhették el az autópálya-matrica megváltását tavaly, a pótdíjak behajtását Mészáros Lőrinc ügyvédje végzi
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik