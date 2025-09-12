Jókora eső veri el a vasárnapot

Két enyhe, ámde esős és borús nap után mintha mi sem történt volna, visszatért a nyár. A Kiderül.hu előrejelzése szerint ugyanilyen, meleg időben lesz részünk szombaton is, a helyenként képződő ködfoltok feloszlása után fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható. Az északnyugati, nyugati harmadban a reggeli órákban, majd átmeneti szünet után ismét képződhetnek záporok, zivatarok, de csak kevés helyen. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.

Vasárnap aztán összefüggő frontális felhőzet vonul fölöttünk nyugatról keleti irányba többfelé eső, zápor, helyenként beágyazott zivatar kíséretében. Az Időkép.hu azt írja, hogy

többfelé jelentős mennyiségű csapadék hullhat.

A vasárnapi frontot nagy területen kísérik élénk, erős széllökések, hajnalban 14, 20 fok várható. A csúcshőmérséklet a tartósan csapadékos tájakon 20 fok alatt valószínű, míg délkeleten, keleten a hidegfront érkezése előtt még 25, 27 fokig is felmelegedhet a levegő.