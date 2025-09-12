Magyar Péter: János, te ne MÁV-ozzál, hanem távozzál!

A pályamester korábban többször kérte a vonatkisiklással érintett vasúti pálya ideiglenes lezárását a veszélyhelyzet elhárításáig. Nem hallgattak rá. Ma két ember megsérült és csak a gondviselésnek köszönhető, hogy nem történt súlyos tragédia. Számtalan korábbi fotó kering az interneten az érintett pályaszakaszról. Ezek alapján egy laikus számára is nyilvánvaló, hogy a pálya életveszélyes. Lázár Jánosnak azonnal távoznia kell a közlekedési miniszteri posztról!

– írja Magyar Péter a Facebookon. Magyar tényként állítja, amit korábban a 444.hu írt, hogy a pálya állapotáról a pályamester korábban többször is jelzett. A cikkre a MÁV egyelőre nem reagált. Magyarkútnál péntek reggel siklott ki egy vonat, amiben két ember sérült meg, mindketten a MÁV dolgozói.

A magyarkúti siklásos balesettel két dolgot tilos csinálni: pánikkeltésre használni és félvállról venni. Az elsőhöz felelősség kellene, amit a politikai ellenfeleimtől legfeljebb csak kérni tudok, kikényszeríteni nem. Az utóbbit viszont az állam tulajdonosi jogait gyakorló miniszterként mindenkinek személyesen is garantálom

– írta Lázár János korábban a balesetre reagálva.

Lázár János 2022-ben minden vasúti fejlesztést leállított, számtalan szakembert eltávolított a MÁV-tól. Ma már a vasúti pálya felén lassújel van érvényben, számtalan helyen a magyarkútihoz hasonlóan életveszélyes állapotban van a sínpálya. Lázár János az utóbbi években csak azzal foglalkozott, hogyan lehet a beszerzéseket magához vonni. Mindenki kitalálhatja, hogy mi volt ezzel a célja. Az utóbbi hetekben sem a közlekedés fejlesztésével törődött, hanem Rogán Antal kitúrásával a miniszterelnök környezetéből, ezzel is felkészülve az Orbán Viktor bukása utáni időkre. A batidai kastélytulajdonosnak nincs helye a közéletben! János, te ne MÁV-ozzál, hanem távozzál!

– tette hozzá Magyar Péter.