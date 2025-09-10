Magyar Péter: Kötcse után mutatta meg igazi arcát az orbáni maffia

Vasárnap Kötcsén kiderült, hogy Forsthoffer Ágnes lett a Tisza Párt új alelnöke, másnap pedig egy nagy állami cég hirtelen vissza is mondta a kétnapos, száz főt érintő foglalását a szállodában, amelyet a családja üzemeltet. Az újdonsült politikus kedden nem nevezte meg a céget, helyette ezt megtette Magyar Péter, aki jelezte: a Magyar Postáról, illetve Balásy Gyula rendezvényszervező cégéről, a Lounge Event Kft.-ről van szó.

A pártelnök a Klubrádióban azt mondta: az elmúlt másfél év után már ritkán érinti meg valami negatívan,

de ez minden határon túl megy, megmutatja az orbáni maffia igazi arcát.

A lemondás csaknem 10 millió forintos kárt okozhatott a több tucat embert foglalkoztató családi vállalkozásnak. Magyar Péter szerint amikor Forsthoffer Ágnes beszélt velük, hebegtek-habogtak a postánál, azt mondták, felsőbb helyről jött az utasítás. Magát a foglalást a Lounge Event Kft. mondta le, mivel a cégnek van keretszerződése a Magyar Postával is rendezvényszervezésre – tette hozzá.

A Tisza-elnök szerint nem ez az első eset, amikor a hatalom egy napon belül bosszút állt.

Voltak olyan gazdák, akiknek az állatait mérgezték meg, miután ott jártunk, volt, akitől az évtizedek óta termelt tejet nem vették át szintén egy látogatás után, volt, akinek az autójának az ablakát törték be, volt óvónő, aki miután karácsonyi ajándékokat vett át a tiszásoktól, elveszítette az állását

– sorolta. Magyar Péter ezzel is azt bizonyítja a hatalom, hogy mindenre képes. Korábban a maffiaállam fogalmát bevezető Magyar Bálint szociológus beszélt arról, hogy a NER-ben valójában nem intézmények, hanem egy választott klán, egy család hoz olyan döntéseket, amelyeknél szakemberek csak a jogszerűség látszatát próbálják megőrizni.