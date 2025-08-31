Zseblámpával böngészik a balatoni vendégek az étlapot a brutális árvaszúnyograjzás miatt

Kipróbáltunk mindent, amit az interneten írnak vagy másoktól hallottunk, de igazából egyetlen dolog véd a szúnyogokkal szemben: a sötétség

– fejtette ki a Népszavának Kárpáti Péter fagylaltos, aki jelenleg Zamárdiban üzemeltet fagyis-gofris vállalkozást. A lap a körképében arról számolt be, hogy a Balatonnál a turisták és a vállalkozók életét is alaposan megkeseríti az árvaszúnyog-invázió.

Kárpáti Péter például arról beszélt, hogy a szezonban este tízig szoktak nyitva lenni, most azonban fél kilenc körül bezárnak, és addig is csak sötétben vannak nyitva. „Ha jön a vendég, akkor vagy a telefonja fényével nézi meg a választékot, vagy adunk neki egy zseblámpát, ami azért, valljuk be, messze van az ideálistól. És így is, hogy nincs fény, reggelente egy órát takarítunk ipari porszívóval, hogy eltüntessük a két-három centi vastagon mindent beborító szúnyogtetemeket. A forgalmunk nagyobb részét az esték adják, így most 10–15 százalék esik ki, pedig amúgy is gyenge volt az idei nyár.”

Olyanok lettünk, mint egy régimódi kupleráj: piros lámpa, diszkrét asztali fények, s emiatt a hangulat is bensőségesebb valahogy. Az árvaszúnyograjzás egy teljesen új arculatot hozott számunka, de lépnünk kellett, különben lehúzhattuk volna a rolót

– nyilatkozta a Népszavának egy balatonföldvári vállalkozó. Hozzátette: „az átlagos rajzást megszoktuk, így amikor a múlt hét végén ideért ennek a mostaninak az első hulláma, én is elgondolkodtam, hogy megy a kukába a nyár vége.”

Amint arról lapunk is beszámolt, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 2025 augusztus közepén átfogó vizsgálatot végzett a balatoni árvaszúnyog helyzettel kapcsolatban. Konklúziójuk egyértelmű: az átlagosnál magasabb algakoncentráció, valamint a meleg idő miatt további folyamatos, és helyenként intenzív árvaszúnyograjzásokra kell számítani augusztusban és szeptemberben a Balaton partmenti területein.

Bár az árvaszúnyogok idei első generációjának kirajzása júliusban megtörtént, és véget is ért, a számukra kedvező környezeti feltételek következtében a lerakott petékből újabb nagy mennyiségű lárva indult fejlődésnek. A gyors fejlődés következtében ennek az újabb generációnak a kirajzása részben már el is kezdődött. A szakemberek szeptemberre várják a csúcsot, az előttünk álló időszakban pedig nagyobb területen kell számítani a jelenségre. A mostani generáció ugyanis a tó teljes területén egyenletes mértékben, illetve nagy mennyiségben fejlődik.

Így minden bizonnyal a tömeges rajzásokból eddig kimaradt nyugati partszakaszok is megtapasztalhatják majd ezt kora ősszel.

A Népszavának nyilatkozó vendéglátósok a veszteségminimalizálásról elmondták: akad, aki csak a placc sarkaiban hagyja égve a világítást, így középen, a félhomályban kevesebb a szúnyog, mások a szúnyogriasztó gyertyákra/fáklyákra esküsznek, de az igazi védelmet a zárt helyek jelentik. Ám azoknál is, sokszor az utcai lámpáknak köszönhetően fényárban úszó főbejárat helyett mellékajtók felé terelik a vendégeket, mivel a központi ajtót vastagon belepik az árvaszúnyogok.

Még beszélgetni sem tudunk, belerepülnek az ember szájába, szemébe. Hiába a jó idő, kétszer is meggondoljuk, hogy valami szabadtéri programot tervezzünk estére. Igaz, a szálláson sem jobb, az árvaszúnyog mászik, így a szúnyogháló illesztési résein simán bejön a szobába, s ott döng egész éjjel a teljes csapat, az ember vagy tehetetlenül hallgatja, vagy egész éjjel csapkod

– idézi egy turista tapasztalatait a Népszava.