Károgás vagy szárnyalás: milyen volt valójában az idei szezon a Balatonon?

Vitályos Eszter posztja szerint idén augusztus utolsó hetéig 2 százalékkal több (2,3 millió) vendég érkezett a Balatonhoz, a szálláshelyek bevételei 11 százalékkal nőttek, a szállodai vendégek pedig átlagosan 3 százalékkal több vendégéjszakát töltenek a Balatonnál a tavalyi adatokhoz képest.

A bejegyzés alatt olvasható több száz komment túlnyomó többsége szerint ezek a számok finoman sem tükrözik a valóságot. Guller Zoltán a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke azonban Vitályos Eszterrel egyetértésben, nagyrészt ugyanazokra az adatokra hivatkozva, egy az Indexnek adott interjúban azt mondta: a Balaton a megszokottnál csapadékosabb július ellenére, a Balaton Sound nélkül is tartja „rekordformáját”, pedig a Strand Fesztivál és a MotoGP Magyar Nagydíj várhatóan pozitív hatásait még bele sem kalkulálták a mérlegbe.

Hol az igazság?

A 24.hu júniusban véletlenszerűen kiválasztott Balaton-parti vendéglátóhelyek tulajdonosait kérdezte arról, milyen árakkal és kínálattal készülnek az idei szezonra. Vegyesen volt közöttük bisztró, klasszikus vízparti büfé, presszó és profi étterem, olyan, amelyik több évtizedes múltra tekint vissza és egészen friss is, a déli- és az északi partról egyaránt.

Most arra kérjük őket, hogy értékeljék az idei nyarat és ezzel segítsenek eldönteni, hogy hanyatlik, vagy fellendülőben van a balatoni turizmus. Mindannyian azt mondták, a pontos mérleget csak október táján fogják tudni majd elkészíteni, de hozzávetőleges becsléseiket megosztották velünk.