Mi alapján kampányol a Fidesz a „progresszív Tisza-adóval” és mit mondtak erről a tiszások?

A Fidesz Orbán Viktorral az élen, a kommunikációs gépezetének teljes súlyával elkezdte azzal elárasztani a nyilvánosságot, hogy a Tisza Párt a kormányra kerülése esetén az egykulcsos személyi jövedelemadó helyett progresszív, háromkulcsos szja-rendszert vezetne be. A miniszterelnök az ellenzéki párt állítólagos adóemelési terve miatt csütörtökön azt az üzenetet sulykolta – tömören összefoglalva a kormányzati üzenetet az ügyben –:

Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak! Ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó.

A fideszes politikusok és a kormányzati nyilvánosság a Magyar Péter pártjának állítólagos adóemelési tervével fenyegető kampányt egyrészt egy Index által kedden „megszerzett”, állításuk szerint a Tisza gazdasági kabinetje által a pártvezetésének készített feljegyzésre alapozza. A dokumentumban az olvasható, hogy „2026-ban szükség lesz egy, az egész adórendszert alapjaiban érintő korrigálásra”. Ennek részeként évi 5 millió forintos kereset alatt továbbra is a jelenleg érvényes 15 százalékos szja maradna érvényben, az 5 millió és 15 millió forint közötti jövedelmi sávban 22 százalékot vonnának le szja-ként a fizetésből, és 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az adónem kulcsa.

Magyar Péter az Index-cikk megjelenése után ígéretekkel alátámasztva visszautasította, hogy kormányra kerülés esetén adót emelnének, pénteken pedig, reagálva a kormánypárt kampányára, részletes adóprogramot hirdetett.

A Fidesz kampánya szerint az adóemelési terv további bizonyítékai Tarr Zoltán Tisza-alelnök és Dálnoki Áron, a párt egyik gazdasági szakértője által, egy előadáson mondottak. A nemzetgazdaság állapotáról és gazdaságpolitikáról szóló beszélgetés egy etyeki Tisza Sziget-fórumon hangzott el