Felsővezeték-szakadás volt a Déli pályaudvaron, több vonalon csak kora este állhat helyre a menetrend

Felsővezeték-szakadás miatt csütörtök délután egy időre szünetelt a teljes vasútforgalom a Déli pályaudvaron, aminek következében jelentős fennakadásokra, késésekre és rövidebb útvonalon közlekedő, illetve kimaradó járatokra figyelmeztetett a MÁV a győri, a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon.

„A hiba teljes elhárításáig, várhatóan késő délutánig az állomásról induló és oda ékező járatok közlekedésében továbbra is jelentős változásokra, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra kell számítani. A győri, a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vonalon és csatlakozó vonalain utazók hosszabb eljutási idővel kell számoljanak” – írták később frissítésként, majd egy órával a fennakadás bejelentése után jelezték, hogy a 9. vágány kivételével mindegyik vágányra visszatérhet a vonatforgalom.

Kora este helyreállhat a menetrend

– tekint pozitívan az események elé a vasút.