Majdnem minden törvényt megszegve tört össze 12 autót egy férfi Székesfehérváron

Lakossági bejelentés érkezett a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2025. augusztus 26-án kora reggel, amiben a bejelentő elmondta, hogy Székesfehérváron, a Kelemen Béla utcában egy drapp színű Opel több parkoló autónak is nekiütközött, írja a Police.hu.

A helyszínre érkező rendőri egységek az autó vezetőjét igazoltatták,