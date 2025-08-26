Majdnem minden törvényt megszegve tört össze 12 autót egy férfi Székesfehérváron

Lakossági bejelentés érkezett a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2025. augusztus 26-án kora reggel, amiben a bejelentő elmondta, hogy Székesfehérváron, a Kelemen Béla utcában egy drapp színű Opel több parkoló autónak is nekiütközött, írja a Police.hu.
A helyszínre érkező rendőri egységek az autó vezetőjét igazoltatták,
- akinél rendkívül bódult, ittas állapotot tapasztaltak
- és az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott.
- A férfi a járművezetéshez szükséges engedéllyel nem rendelkezett,
- valamint az általa vezetett, forgalomból ideiglenesen kivont járművet, nem sokkal korábban engedély nélkül hozta el ismerősétől.
- A férfi a lakótelep közelében összesen tizenkettő parkoló autónak hajtott neki, melyekben anyagi kár keletkezett.