Majdnem minden törvényt megszegve tört össze 12 autót egy férfi Székesfehérváron

admin Kerner Zsolt
2025. 08. 26. 20:58

Lakossági bejelentés érkezett a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2025. augusztus 26-án kora reggel, amiben a bejelentő elmondta, hogy Székesfehérváron, a Kelemen Béla utcában egy drapp színű Opel több parkoló autónak is nekiütközött, írja a Police.hu.

A helyszínre érkező rendőri egységek az autó vezetőjét igazoltatták,

  • akinél rendkívül bódult, ittas állapotot tapasztaltak
  • és az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott.
  • A férfi a járművezetéshez szükséges engedéllyel nem rendelkezett,
  • valamint az általa vezetett, forgalomból ideiglenesen kivont járművet, nem sokkal korábban engedély nélkül hozta el ismerősétől.
  • A férfi a lakótelep közelében összesen tizenkettő parkoló autónak hajtott neki, melyekben anyagi kár keletkezett.

