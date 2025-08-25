hatvanpusztamagyar péterorbán győző
Magyar Péter: Meg kell hagyni, az idősebb Orbánnak is van humora

Mohos Márton / 24.hu
2025. 08. 25. 08:51
Magyar Péter Facebook-oldalán reagált arra, hogy Orbán Viktor édesapja, Orbán Győző interjút adott a Borsnak. A beszélgetés során a miniszterelnök apja egyebek mellett a következőket állította a hatvanpusztai birtokkal kapcsolatban – ahol Hadházy Ákos legújabb fotói szerint kandalló és 143 négyzetméteres „társalgó” is látható:

  • meg sem fordult a fejében, hogy fiát Hatvanpuszta miatt támadni fogják.
  • Hatvanpuszta igenis egy gazdaság, éspedig a semmi közepén, ő pedig fel akarja támasztani az egykori mintagazdaságot.
  • A földek rendben vannak, a gazdasági központ is elkészülhet az ősz végére, jövőre már beindulhat a gazdálkodás.
  • Azért is kell a hely, mert, ha összejön az egész család, vannak vagy ötvenen.
  • Pénze onnan volt a birtokra, hogy sikeres a gánti kőbánya, amelynek 51 százaléka az övé.
  • Mindig minden szabályt betartanak, közbeszerzésen nem indulnak.

A Tisza Párt elnöke ezzel kapcsolatban azt írta:

Sajnos a 30 milliós előnevelt fákról, a pánikszobáról és a birtokon tárolt harcjárművekről nem osztott meg részleteket, ahogy arról se, hogy az antilop- vagy a zebratenyésztés lesz-e a gazdaság a főprofilja.

Azzal kapcsolatban, hogy Orbán Győző állítása szerint sosem indult állami közbeszerzéseken, úgy fogalmazott:

Persze, csak azok a cégek, akiktől ő a tízmilliárdos megrendeléseket kapta. Meg kell hagyni, hogy az idősebb Orbánnak is van humora. Vagyis annak, aki ezeket a válaszokat írta.

Végül jelezte: „Lesz dolga a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalnak”.

