Hadházy Ákos újabb fotókat közölt Hatvanpusztáról: az épületben szerinte van egy hatalmas kandalló is

Facebook / Hadházy Ákos
admin Molnár Dávid
2025. 08. 24. 09:18
Facebook / Hadházy Ákos

 

Miután közzétettem a 193 négyzetméteres étkező kis részletéről néhány napja készült képet, kaptam egyet az egész helyiségről is. A fotó még az építkezés alatt készült, de a kép így is tökéletesen átadja a félkész mezőgazdasági üzemnek hazudott kastélykomplexum impozáns luxusát

– kezdi vasárnap reggeli Facebook-posztját Hadházy Ákos. Hozzáteszi: a képen nemcsak az „étkező”, hanem a vendégháznak nevezett épületrész egyik lépcsője és a 143 négyzetméteres „társalgó” is látható.

Az általam megszerzett tervrajzon a két helyiséget vékony fal választja el – feltételezhető, hogy ez egy később felszerelt, szükség esetén elhúzható elválasztó elemet jelöl.

Hadházy megjegyzi, a családjával hatan laknak egy 140 négyzetméteres lakásban és az is bőven elég.

Ez a 143 négyzetméter viszont az Orbán-klán kastélykomplexumában az egyik szárnynak csak az egyik társalgója…

Hadházy a végén megjegyzi: van még posztolnivalója, ugyanis olyan tervek kerültek a birtokába, amelyek egyértelműen leírják a helyiségek funkcióját, méretét.

Az országgyűlési képviselő nemrég arról posztolt, hogy padlófűtés is van Hatvanpusztán, és az leginkább óvóhelyre hasonlít már.

Orbán Viktor miniszterelnököt többször kérdezték Hatvanpusztáról, ő következetesen a tulajdonoshoz (édesapjához) irányítja az újságírókat. A 444 kísérletet is tett erre, igaz, előrébb nem jutottak.

A Háromharmad augusztus 15-ei adásában a 24.hu politikai elemzői többi között arról is beszéltek, hogy vajon Hatvanpuszta-e az Orbán család kegyelmi ügye.

Hadházy Ákos bejegyzését a fotókkal ide kattintva tekintheti meg.

