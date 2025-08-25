- Orbán Győző jövőre már gazdálkodna Hatvanpusztán
- Videón, ahogy Hadházy Ákos autóját üldözték Hatvanpusztán
- Kormányinfó: Árrésstop nélkül 70-80 százalékkal lenne drágább a finomliszt, a tejföl és a parizer
- Aggasztó számokat közöltek Nagy Mártonék az államadósságról
- 10 ezer milliárdos Országépítési Tervet jelentett be Nagy Márton
- „Nem méltó a rendezvényhez” – lemondták a Himnuszt dohányozva éneklő Ajsa Luna dunakeszi fellépését
- Kiderült, hány magyar halt meg eddig az orosz–ukrán háborúban
- Egyik fiú lefogta a romos épületbe csalt 15 éves lányt, míg a másik megerőszakolta, aztán cseréltek
- Csányi Gábor: Az internet mára elfogyott, a mesterséges intelligencia mindent felhasznált
A nap legfontosabb hírei – 2025. augusztus 25.
Farkas Norbert / 24.hu
Farkas Norbert / 24.hu
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!