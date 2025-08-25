Egyik fiú lefogta a romos épületbe csalt 15 éves lányt, míg a másik megerőszakolta, aztán cseréltek

Minősített szexuális erőszak és más bűncselekmények bűntette miatt állítja bíróság elé a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség azt a két fiatalkorú férfit, akik tavaly augusztusban elcsaltak majd megerőszakoltak egy 15 éves lányt.

A Borsod -Abaúj- Zemplén Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a két fiatal tavaly augusztusban az egyik este az utcán leszólított egy faluból ismert ismert 15 éves lányt, majd beszélgetni kezdtek vele. Ezután azt mondták neki, hogy valami fontosat akarnak mondani, s arra kérték, hogy menjen velük.

A lány beleegyezett ebbe, azonban útközben az egyik fiú megragadta a lány csuklóját, és akarata ellenére elhúzta egy romos épületbe. A másik terhelt pedig kísérte őket. A fiatal lány megpróbálta kirántani kezét a szorításból, de az elkövetők közös erővel leteperték a földre. A lány kérlelte őket, hogy ne bántsák, azonban az egyik fiú megerőszakolta őt, míg vádlott társa lefogta a lányt. A cselekmény után fiatalok cseréltek és a másik fiú is megerőszakolta a lányt, míg az első erőszakot elkövető vádlott társa lefogva tartotta.

Az elkövetők megfenyegették a lányt, hogy senkinek sem beszélhet a történtekről, és arra is felszólították, hogy maradjon az épületben, amíg ők elmennek. A történtek hatása alatt lévő kiskorú lány azonban felöltözött és elmenekült. A 15 éves lány a cselekmények végrehajtása érdekében kifejtett erőszak következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.

Az ügyészség fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztést kért a büntetlen előéletű, bűnügyi felügyeletben lévő vádlottakra azzal, hogy végleg tiltsák el őket minden olyan foglalkozástól, amely során tizennyolc év alatti személlyel kapcsolatba kerülhetnének. Bagon egy eltűntként keresett lányt erőszakoltak meg többen is. Erről ide kattintva olvashat.