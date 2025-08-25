Kiderült, hány magyar halt meg eddig az orosz–ukrán háborúban

A hadseregben ma 520–530 magyar származású katona szolgál. A legmagasabb rangot Robert Brovgyi »Magyar« tölti be, ő az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszereinek főparancsnoka. Eddig 72–77 magyar származású katona halhatott meg

– közölte a budapesti ukrán nagykövetség a Magyar Hang megkeresésére válaszul. Hozzátették: amikor Oroszország 2014-ben indított háborút Ukrajna ellen, akkor a kárpátaljaiak közül egy magyar származású katona esett el elsőként, ahogy 2022-ben is ez történt.

A lapnak Takácsy Dorka Oroszország-szakértő azt mondta: az ukrán hadseregben a lakosságarányuknál alacsonyabb arányban vannak reprezentálva a magyarok. Egyúttal jelezte: annak eldöntését, hogy ki számít magyarnak, nem könnyítik meg a komplex kárpátaljai viszonyok. Élnek ott olyanok, akik nem igényeltek magyar állampolgárságot, de magyar ajkúak és magyarnak is vallják magukat, mások viszont csak családnevükben magyarok.

A szakértő szerint mindenesetre a rendelkezésre álló adatok alapján nem igaz, hogy az ukránok etnikai alapon, magyarellenes okokból vinnének bárkit a frontra.