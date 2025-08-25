„Sokkoló volt ezeket a felvételeket visszanézni” – videón, ahogy Hadházy autóját üldözték Hatvanpusztán

Bevallom, sokkoló volt ezeket a felvételeket visszanézni. Az emlékeim szerint élőben is durva volt ez, de a videót látva döbben rá igazán az ember, milyen szörnyű világot épített fel a Tolvajkirály – írta Hadházy Ákos Facebook-posztjában, amelyben közzé is tette a Gulyáságyú Média videóját arról, ahogy fel akarták borítani az autóját Hatvanpusztán.

A független képviselő múlt héten számolt be arról, hogy a hatvanpusztai majorság mellett, ahol legutóbb a kerekét szúrták ki, most egy férfi, aki szerinte a majorság biztonsági őre, nekiment autóval és fel akarta borítani, de ő borult fel.

De nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a rossz akciófilmeket idéző videón látható képsorok nem azért dermesztőek, mert sokkal nagyobb baj is lehetett volna belőle. Hanem azért, mert az aljas hatalom módszeres, tudatos stratégiája: ha bajba kerül, akkor az ilyen, egyszerű, de agresszióra hajlamos honfitársaink által elkövetett fizikai atrocitásokat használja fel az ellenzék megfélemlítésére

– kommentálta a felvételt, és egyúttal azt üzente Orbán Viktornak: nem fél tőle, és ősszel folytatni fogja a Hatvanpusztára vezetett túrákat.