Aggasztó számokat közöltek Nagy Mártonék az államadósságról

A jelentés alapján 2025 első hét hónapjában a fogyasztáshoz kapcsolódó adók 9 százalékkal bővültek az előző év azonos időszakához képest. Az idei évi 4,1 százalékos várható ESA-hiányhoz tartozó várható éves pénzforgalmi hiány 4.774,0 milliárd forint.

A központi alrendszer július végi 2786,4 milliárd forint hiánya ennek 58,4 százaléka, ami a módosított hiánycél tarthatóságát jelzi

– idézi a minisztérium közleményét az MTI.

2025 júliusában (egy hónap alatt) a központi alrendszer 12,8 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 213,0 milliárd forintos többlettel. Az első hét havi hiányon belül a központi költségvetés 2.779,9 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 89,1 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 95,6 milliárd forintos hiányt mutattak. A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,6 százalékkal magasabban alakultak.

Csak nőnek és nőnek a kifizetések

Július végéig a költségvetés 2.726,3 milliárd forint kamatkifizetést teljesített, ami 509,3 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél.

Ezzel a 2025-re tervezett 3.836,1 milliárd forintnyi teljes pénzforgalmi kamatkiadás valamivel több mint 70 százaléka teljesült már a hetedik hónapban.

Hozzátesszük: 2024-ben egyetlen európai ország sem költött annyit kamatokra GDP-arányosan, mint Magyarország. Idén várhatóan újabb rekordot döntenek a kamatkiadások.

Az NGM magyarázata szerint a növekvő kiadást ezt egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 1.561,6 milliárd forint kifizetés 234,6 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszakánál. Ezt az úthálózat rendelkezésre állási díjak esetében egyes felújítási és nagykarbantartási munkák, míg a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap kiadásai kapcsán a víziközmű-szolgáltatók részére történt többletkifizetések okozták.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Július végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 4.400,8 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1.732,0 milliárd forint kifizetése történt meg.

A központi alrendszer július végi 23.394,9 milliárd forint összegű bevételei az előző év azonos időszakához képest 1.355,9 milliárd forinttal, 6,2 százalékkal magasabb összegben alakultak.

A központi alrendszer július végi 26.181,3 milliárd forint összegű kiadásai 1.699,0 milliárd forinttal, 6,9 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszaki adatát.

Magasabban teljesültek az egy évvel korábbihoz képest az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatások és a kamatkiadások mellett, a babaváró támogatások, a költségvetési szervek kiadásai, a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai és a helyi önkormányzatok támogatásai.

A jelentés kitér arra is, hogy a központi költségvetés adóssága 2025. július végéig 4.695,9 milliárd forinttal növekedett, amiből a nettó forintkibocsátás 2.460,4 milliárd forinttal növelte az adósságot és segítette a költségvetési hiány finanszírozását. A nettó devizakibocsátás 2.828,7 milliárd forint összegben járult hozzá a hiány finanszírozásához és a deviza-betétállomány növekedéséhez. A forint árfolyamának az elmúlt év végéhez képest bekövetkezett erősödése az adósság devizában fennálló részének forintban számított nyilvántartási értékét 485,2 milliárd forinttal mérsékelte – közölte az NGM.