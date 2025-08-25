Kormányinfó: Árrésstop nélkül 70-80 százalékkal lenne drágább a finomliszt, a tejföl és a parizer

A csütörtöki kormányülés döntéseit ismertette hétfő délután a Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a miniszterelnök hivatalának helyet adó Karmelita kolostorban.

A miniszter emlékeztetett, hogy a jövő héten indul a fix három százalékos, új lakáshitel-program. Ennek keretében legfeljebb ötvenmillió forintos lakáshitel válik elérhetővé, melynek tízmillió forintonként havonta 30 ezer forinttal kell alacsonyabba törlesztőrészlete. Az érdeklődés Gulyás szerint láthatóan óriási. Úgy látja, hogy a bankok készen állnak, és az ingatlanfejlesztők szerint is jelentős érdeklődés van. A miniszter elmondta, hogy ha valaki 250 lakásos társasházat épít, és a lakások legalább 70 százaléka megfelel a hitelprogram feltételeinek, akkor az nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás lesz. Gulyás szerint ennek megfelelően tizenötezer ingatlanfejlesztés indul. Gulyás tagadta, hogy a hitelprogram meghirdetésével összefüggésben az ingatlanárak érdemben nem változtak.

A miniszter közölte, hogy még hétfőn este megjelenik egy új kormányrendelet, amely az eddigi családtámogatási rendszer árkorlátjai és az új kedvezményes hitel között teremt egységet. Az átjárhatóságot biztosítják az Otthon Start hitelprogram, a falusi CSOK és a CSOK plusz program között, így a hitelek kiválthatókká válnak. Ha valaki Otthon Start programmal indul el, később átválthatja CSOK Pluszra a hitelét, vagy kiegészítheti azt a CSOK Plusszal.

Gulyás Gergely az árrésstopról elmondta, hogy az intézkedést meghosszabbítják 2025 november 30-ig. Szerinte a tíz legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszer átlagosan 35 százalékkal lenne drágább, a finomliszt, a tejföl, a párizsi viszont az árrésstop kivezetése esetén például 70-80 százalékkal lenne drágább. A tej és a sajt esetében 35-40 százalék, tojás esetén 25 százalékkal, étolaj és burgonya esetében 15 százalékkal lenne magasabb az ár, a sertéscomb esetén 5 százalékkal.

A Barátság kőlolaj-vezetéket ért ukrán támadásról szólva Gergely azt mondta:

Az a határozott intésünk Ukrajna számára, hogy ne veszélyeztesse Magyarország energiaellátást, és vessen véget a Magyarországra irányuló energiaszálllítási útvonalak támadásának.

Gulyás szerint Magyarország biztosítja Ukrajna energiaellátásának fontos, jelentős részét. Azt mondta, Magyarország az orosz támadás első pillanataitól kezdve szolidáris volt Ukrajnával, és hazánk hozzájárult ahhoz, hogy ne csak Kárpátalja és a kárpátaljai magyarság, de egész Ukrajna számára a lehetőségekhez képest kedvező feltételeket biztosítson. Figyelmeztetett, hogy az Európai bizottság már korábban vállalta, hogy a tagállamok energiaszállítási rendszerei elleni támadások ellen fel fog lépni, és most is ezt várják az Európai Bizottságtól. Gulyás kérdésre válaszolva elmondta, hogy még az EU-tagjelölti státusz is elfogadhatatlan egy olyan ország számára, amely EU-s tagállamok energiainfrastruktúráját támadja.

Kérdésre válaszolva Gulyás elmondta, hogy Varga Judit korábbi igazságügyi miniszternek nincs szándéka visszatérni a politikába, ennek szerinte nincs aktualitása.

A Mandiner kérdésére a miniszter elmondta, elítéli a munkácsi gyár orosz megtámadását, szerinte katonai szempontból nem indokolható.

A gáztározók töltöttsége 64 százalékos, ami nyolcvankét téli napra elegendő – mondta újságírói kérdésre Gulyás Gergely.

ATV főmunkatársa felvetette, hogy a Magyar Kereskedelmi Szövetség szerint havonta 13 milliárdos kára származik az árréstopból a kereskedőknek, ami miatt akár elbocsátásokra lehet számítani. Gulyás szerint ennek nem látják jelét, szerinte a kereskedőknek „valamit mondaniuk kell”. Szerinte a magyarok 13 milliárd forintot megspórolnak az intézkedéssel, ami a profitot maximalizálja.

Gulyás Gergely szerint nincs pedagógushiány a pedagógus-béremelési programnak köszönhetőan, amit szerinte a szakszervezetek akadályozni próbáltak. Szerinte szaktanári terülten lehetnek még olyan iskolák, amik „kisebb-nagyobb gondokkal küzdenek”.

A miniszter szerint nem kell lemondania Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, akinek a munkácsi orosz rakétatámadás után megjelent Facebook-posztjából utólag kihúzták az orosz jelzőt.

Azzal együtt kell élnünk, hogy a magyar nyilvánosságban valakik hülyeségeket írnak le

– kommentálta az ügyet Gulyás Gergely, aki úgy látja: a köztársasági elnök Facebook-oldalát nem maga Sulyok Tamás kezeli, aki pedig végrehajtotta a módosítást, szakmailag alkalmatlan. Orbán Viktor miniszterelnök Putyinnal nem egyeztetett az orosz és az amerikai elnök találkozóját megelőzően – közölte.

Arra a kérdésre, hogy meddig tartható fenn az orosz nyersanyagokkal szembeni fokozott kitettség, Gulyás azt mondta, hogy ebben a kérdésben Magyarország véleménye teljesen világosan eltér az Európai Unió tagállamainak többségi véleményétől. Szerinte azzal, hogy az unió lemondott az orosz nyersanyagról, alternatívát erre nem talál, ami különösen német nyelvterületen okoz problémát. A magyar kormány nem látja, hogy honnan szerezne árban versenyképes, ellátásban biztonságos nyersanyagforrást.

Az Otthon Start program esetén a negyven év feletti hitelkérelmezőknek a jelenlegi szabályozás szerint 20 százalék önrészt kell vállalniuk, ami azt jelenti, hogy egy ötvenmilliós lakáshitel esetén ezeknek az első lakásvásárlásra készülő a hitelfelvevőknek 10 millió forintot kell letenniük önrészként. Gulyás erre azt mondta, napokon belül várható az ügyben bejelentés, és bár az önrész megállapítása a Magyar Nemzeti Bank kompetenciája, a kormány a tíz százalékos önrészt preferálná. Ezzel kapcsolatban Gulyás elmondása szerint hétfőn is egyeztettek a jegybankkal.

