- Rakétatámadás érte Munkácsot, többen megsérültek
- Sulyok Tamás először orosz rakétatámadásról írt, aztán módosított a bejegyzésén
- Orbán leírta, hogy orosz rakétatámadás történt
- Az országot eláruló Péterről is szólt az idei tűzijáték
- Megkérdezték az augusztus 20-ai tűzijáték narrációjának szerzőjét, kit értett áruló Péter alatt
- A kormány azt írta, csak a baloldali sajtó lát hasonlóságot Orseolo Péter és Magyar Péter között, aztán jött Orbán Balázs
- Válasz Online: két éve a szentmiséjét dicsérte Szijjártó, nemrég csúcsdiplomatát csinált a kiugrott papból
- Guardian: az izraeli hírszerzési adatbázis alapján Gázában az áldozatok 83 százaléka civil lehet
- Geszti Péter reagált Németh Balázs suttyózására
- Cigivel a kezében, a színpadon ülve énekelte a Himnuszt Ajsa Luna augusztus 20-ai koncertjén
- „A Tisza nem egy ciklusban gondolkodik” – Pannonhalmán hirdetett programot Magyar Péter
- Ha egy vendégmunkás magyar állampolgárnak ad életet, de épp nem dolgozik, azonnal jön a kitoloncolás
A nap legfontosabb hírei – 2025. augusztus 21.
Orbán Balázs Facebook oldala
Orbán Balázs Facebook oldala
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!