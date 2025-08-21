a nap legfontosabb híreihírösszefoglalóa nap hírei
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025. augusztus 21.

Orbán Balázs Facebook oldala
admin Papp Atilla
2025. 08. 21. 21:15
Orbán Balázs Facebook oldala

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Cigivel a kezében, a színpadon ülve énekelte a Himnuszt Ajsa Luna augusztus 20-ai koncertjén
Molnár Áron is üzent a posztját módosító Sulyok Tamásnak: Annyira Putyin seggében vagytok, hogy még ezt sem mondhatjátok ki?
Válasz Online: két éve a szentmiséjét dicsérte Szijjártó, nemrég csúcsdiplomatát csinált a kiugrott papból
Képeken az ünnepi tűzijáték és drónshow
Miért döntött az izraeli kormány Gázaváros megszállása mellett a tűzszünet helyett?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik