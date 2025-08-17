Tragédiába torkollott egy hétvégi szóváltás Kelenföld közelében. Egy 51 éves férfi, aki rokonai szerint „a légynek sem tudott ártani”, kedden életét vesztette, miután egy konfliktusban súlyos fejsérüléseket szenvedett – közölte az RTL Híradója.

A férfi unokahúga szerint egy félreértés miatt halhatott meg rokona. – Lement kenyérért, ott volt egy kis barátja, és ittak sört – mondta az áldozat hozzátartozója, aki szerint a barátja félrement pisilni a bozótba, amit egy helyi lakó szóvá tett, kiabálni kezdett vele. Az áldozat – aki egy közeli panelház közkedvelt gondnoka volt – békíteni próbálta a vitázókat, ám a dulakodás során megüthették, megrúghatták. A sértett nagyothalló volt, sokszor a beszélgetőpartnere vállára tette a kezét, hogy hozzá fordulva szájról tudjon olvasni. Unokatestvére szerint ezt érthette félre a támadója.

Az áldozat súlyos koponyasérülést szenvedett, és pár nappal a kórházba szállítása után meghalt.

A rendőrség gyanúsítottként hallgatott ki egy 41 éves férfit, aki szabadlábon védekezhet.

Egy helyi lakos szerint a környéken egyre rosszabb a közbiztonság, éjszaka sok az ittas személy, hangoskodás, verekedés van, az utcákon még nappal is magatehetetlen, bódult állapotban lévő embereket lehet látni. A rendőrök inkább nappal vannak jelen a köztereken. A XI. kerület alpolgármestere, Bács Márton szerint nagyon nehéz a helyzet, a létszámbővítésre lenne szükség a rendőri állományban, hozzátette, az önkormányzat is igyekszik lehetőségeihez mérten minél több közterületfelügyelőt alkalmazni.