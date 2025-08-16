dpkdigitális polgári körszentkirályi alexandrabudapest
Szentkirályi Alexandra DPK-t alapított, Fürjes Balázs is alapítótag

admin Rugli Tamás
2025. 08. 16. 15:17

Három hét telt el Orbán Viktor tusványosi beszéde óta, ahol a kormányfő meghirdette a Digitális Polgári Körök (DPK) elindítását: azokét az onilne, egyelőre leginkább zárt Facebook-csoportokban szerveződő közösségekét, amelyek a Harcosok Klubja békésebb verzióit testesítenék meg.

Orbán Viktoré volt az első DPK – többek között Dopemannel és Schmidt Máriával és Rákay Philippel –, azóta a Fidesz politikusai is egyre-másra alakítják a saját közösségeiket. Kocsis Máté csinált egy zebrásat, Kubatov Gábor pedig fradistát.

Most Szentkirályi Alexandrán volt a sor, és a fővárosi Fidesz frakcióvezetője is testhezálló témát válaszott: megalapította a Budapesti DPK-t. Tagjai pedig a következők:

  • Almássy Kornél – az MDF egykori alelnöke,közlekedési szakértő, egyetemi docens, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője.
  • Czakó Julianna – Junior Prima- és Domján Edit-díjas színésznő, a Thália Színház tagja.
  • Dr. Kökény Zoltán – a Péterfy Sándor utcai kórház főigazgatója.
  • Lánszki Regő – országos főépítész, államtitkár.
  • Fürjes Balázs – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, korábban Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár.
  • Molnár Csaba Gábor – fenntarthatósági és ESG-szakember.
  • Szalai Piroska – miniszterelnöki főtanácsadó.
  • Szepesfalvy Anna – fideszes fővárosi közgyűlési képviselő, a XXII. kerület korábbi alpolgármestere.
  • Dr. Tibolya Péter – jogász, öttusázó, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle edzője.

