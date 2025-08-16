Három hét telt el Orbán Viktor tusványosi beszéde óta, ahol a kormányfő meghirdette a Digitális Polgári Körök (DPK) elindítását: azokét az onilne, egyelőre leginkább zárt Facebook-csoportokban szerveződő közösségekét, amelyek a Harcosok Klubja békésebb verzióit testesítenék meg.

Orbán Viktoré volt az első DPK – többek között Dopemannel és Schmidt Máriával és Rákay Philippel –, azóta a Fidesz politikusai is egyre-másra alakítják a saját közösségeiket. Kocsis Máté csinált egy zebrásat, Kubatov Gábor pedig fradistát.

Most Szentkirályi Alexandrán volt a sor, és a fővárosi Fidesz frakcióvezetője is testhezálló témát válaszott: megalapította a Budapesti DPK-t. Tagjai pedig a következők: