Három hét telt el Orbán Viktor tusványosi beszéde óta, ahol a kormányfő meghirdette a Digitális Polgári Körök (DPK) elindítását: azokét az onilne, egyelőre leginkább zárt Facebook-csoportokban szerveződő közösségekét, amelyek a Harcosok Klubja békésebb verzióit testesítenék meg.
Orbán Viktoré volt az első DPK – többek között Dopemannel és Schmidt Máriával és Rákay Philippel –, azóta a Fidesz politikusai is egyre-másra alakítják a saját közösségeiket. Kocsis Máté csinált egy zebrásat, Kubatov Gábor pedig fradistát.
Most Szentkirályi Alexandrán volt a sor, és a fővárosi Fidesz frakcióvezetője is testhezálló témát válaszott: megalapította a Budapesti DPK-t. Tagjai pedig a következők:
- Almássy Kornél – az MDF egykori alelnöke,közlekedési szakértő, egyetemi docens, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője.
- Czakó Julianna – Junior Prima- és Domján Edit-díjas színésznő, a Thália Színház tagja.
- Dr. Kökény Zoltán – a Péterfy Sándor utcai kórház főigazgatója.
- Lánszki Regő – országos főépítész, államtitkár.
- Fürjes Balázs – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, korábban Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár.
- Molnár Csaba Gábor – fenntarthatósági és ESG-szakember.
- Szalai Piroska – miniszterelnöki főtanácsadó.
- Szepesfalvy Anna – fideszes fővárosi közgyűlési képviselő, a XXII. kerület korábbi alpolgármestere.
- Dr. Tibolya Péter – jogász, öttusázó, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle edzője.