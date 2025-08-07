A ZEBRA lelegeli az álhíreket, kineveti az ellenfelek legképtelenebb vádjait, tojik a gyűlölködőkre, és bokán rúgja a hivatásos hergelőket! –írta Kocsis Máté Facebook-oldalán annak kapcsán, hogy elindult a a ZEBRA Digitális Polgári Köre.

A Fidesz frakcióvezetője a posztban bemutatta az első 30 „gondozót” is, ők a következők:

Balaicz Zoltán

Ballai Attila

Bárdosi Sándor

Bayer Zsolt

Budai Ivett

Fábián László

Gazsó L. Ferenc

Görbicz Anita

György-Horváth Zsuzsa

Hernádi Ádám

Ibolya Csenge

Kálomista Gábor

Kaminsky Fanny

Kruchina Károly

L. Simon László

Lajos Tamás

Máthé Áron

Nacsa Lőrinc

Nacsa Olivér

Nagy Feró

Németh Balázs

Oberfrank Pál

Pindroch Szilárd

Selmeczi Gabriella

Szijjártó Péter

Szebeni István

Tóth Gabi

Vida Péter

Vincze Ottó

Zavaros Eszter

Kocsis posztja szerint hétvégén bemutatják a ZEBRA további alapembereit,