kocsis mátédigitális polgári körzebratagok
Belföld

Tóth Gabi, Nagy Feró és két Nacsa is helyet kapott Kocsis Máté Digitális Polgári Körében

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 08. 07. 06:24
Varga Jennifer / 24.hu

A ZEBRA lelegeli az álhíreket, kineveti az ellenfelek legképtelenebb vádjait, tojik a gyűlölködőkre, és bokán rúgja a hivatásos hergelőket! –írta Kocsis Máté Facebook-oldalán annak kapcsán, hogy elindult a a ZEBRA Digitális Polgári Köre.

A Fidesz frakcióvezetője a posztban bemutatta az első 30 „gondozót” is, ők a következők:

  • Balaicz Zoltán
  • Ballai Attila
  • Bárdosi Sándor
  • Bayer Zsolt
  • Budai Ivett
  • Fábián László
  • Gazsó L. Ferenc
  • Görbicz Anita
  • György-Horváth Zsuzsa
  • Hernádi Ádám
  • Ibolya Csenge
  • Kálomista Gábor
  • Kaminsky Fanny
  • Kruchina Károly
  • L. Simon László
  • Lajos Tamás
  • Máthé Áron
  • Nacsa Lőrinc
  • Nacsa Olivér
  • Nagy Feró
  • Németh Balázs
  • Oberfrank Pál
  • Pindroch Szilárd
  • Selmeczi Gabriella
  • Szijjártó Péter
  • Szebeni István
  • Tóth Gabi
  • Vida Péter
  • Vincze Ottó
  • Zavaros Eszter

Kocsis posztja szerint hétvégén bemutatják a ZEBRA további alapembereit,

meglepetés nevekkel.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Budavári Fülöp Los Angelesben próbál sztárrá válni: „Társasházban lakom, jó része a városnak, nem késelnek meg éjszaka”
Sörakció, dráguló pizza és „spórolós” büfékocsi – ennyiért ihatunk és ehetünk a Szigeten
Hiába a 20 milliós óvadék és a Budapesten vett lakás, letartóztatásban marad az amerikai lány megölésével gyanúsított ír férfi
Gulyás Gergely a Kormányinfón: Hatvanpuszta egy majorság, amit Orbán édesapja újított fel saját pénzéből
Balatoni panorámás, jakuzzis „gazdasági épületet” vásárolt Nagy Márton felesége
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik