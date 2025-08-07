A ZEBRA lelegeli az álhíreket, kineveti az ellenfelek legképtelenebb vádjait, tojik a gyűlölködőkre, és bokán rúgja a hivatásos hergelőket! –írta Kocsis Máté Facebook-oldalán annak kapcsán, hogy elindult a a ZEBRA Digitális Polgári Köre.
A Fidesz frakcióvezetője a posztban bemutatta az első 30 „gondozót” is, ők a következők:
- Balaicz Zoltán
- Ballai Attila
- Bárdosi Sándor
- Bayer Zsolt
- Budai Ivett
- Fábián László
- Gazsó L. Ferenc
- Görbicz Anita
- György-Horváth Zsuzsa
- Hernádi Ádám
- Ibolya Csenge
- Kálomista Gábor
- Kaminsky Fanny
- Kruchina Károly
- L. Simon László
- Lajos Tamás
- Máthé Áron
- Nacsa Lőrinc
- Nacsa Olivér
- Nagy Feró
- Németh Balázs
- Oberfrank Pál
- Pindroch Szilárd
- Selmeczi Gabriella
- Szijjártó Péter
- Szebeni István
- Tóth Gabi
- Vida Péter
- Vincze Ottó
- Zavaros Eszter
Kocsis posztja szerint hétvégén bemutatják a ZEBRA további alapembereit,
meglepetés nevekkel.