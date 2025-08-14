orbán balázsorosz titkosszolgálati jelentésbeavatkozástarjányi péter
Orbán Balázs az orosz titkosszolgálati jelentésről: beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel

2025. 08. 14.
Egymásnak üzenget Facebookon Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Az egész azzal kezdődött, hogy az elemző „hasznos bolondnak” nevezte Orbán Viktort az amerikai–orosz tárgyalásokban betöltött szerepe miatt. Leginkább azzal a kijelentéssel volt problémája, amikor a miniszterelnök kijelentette, „Oroszország megnyerte a háborút”. Orbán Balázs az elemző bejegyzésére úgy reagált: „Donald Trump nem olvassa Tarjányi Pétert”.

Tarjányi később az orosz titkosszolgálati jelentéssel kapcsolatban is megszólalt, szerinte ez alapjaiban rengetheti meg az ország biztonságát.

Orbán Balázs szerint viszont

beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel.

„Az ellenzéki „szakértőnek” persze fel sem tűnik, hogy Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot, és dokumentáltan külföldről finanszírozták, sőt ma is finanszírozzák az ellenzéki médiát és politikai kampányaikat. Szégyen és gyalázat!” – tette hozzá.

