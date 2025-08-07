a nap legfontosabb híreihírösszefoglaló
A nap legfontosabb hírei – 2025. augusztus 7.

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 08. 07. 20:41
Varga Jennifer / 24.hu

Putyin belengette, melyik országban találkozhat Trumppal
Hiba az OTP-nél: egyes ügyfelektől duplán vonták le a vásárlások árát
Levette a pólóját, és kalapáccsal rendezte a közlekedési affért egy emberkedő férfi Budapesten – videó
Index: Ebben a választókerületben is a Fidesz áll nyerésre – Magyar Péter: A Tisza minden olyan körzetben vezet, ami a sima többséghez kell
