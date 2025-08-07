- Balatoni panorámás, jakuzzis „gazdasági épületet” vásárolt Nagy Márton felesége
- Bige László fia Gulyás Gergelynek: Megértem, ha a Fidesznek rosszul esik, ha valaki nem az általa kiosztott pénzekből él és nem tudják zsarolni
- Átlátszó: Milliárdokat ad a kormány egy budapesti álcivil agytrösztnek
- Nagy Márton testvéréhez közeli tőkealap pénzeli a Hajógyári-szigeten épülő szórakoztató központot
- Nemzetközi jogász: Magyarország szándékosan követett el jogsértést Netanjahu elfogatóparancsa ügyében
- Sebestyén József halála: cáfolta az ukrán nyomozóiroda Szijjártó kijelentését
- Elhunyt Szamos Miklós, a Ruszwurm cukrászda tulajdonosa
- Putyin belengette, melyik országban találkozhat Trumppal
- Újra lesz közvetlen repülőjárat Magyarország és az USA között
A nap legfontosabb hírei – 2025. augusztus 7.
Varga Jennifer / 24.hu
