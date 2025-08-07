Putyin belengette, melyik országban találkozhat Trumppal

Kölcsönös a megállapodás az orosz-amerikai elnökök csúcstalálkozójáról, amelynek az egyik lehetséges helyszíne az Egyesület Arab Emírségek lehet, jelezte Vlagyimir Putyin csütörtökön újságírói kérdésre válaszolva.

A Sky News cikke szerint ugyan a tárgyalás helyszínét még nem jelölték meg hivatalosan, Putyin arról beszél, hogy sok barátja segítene neki megszervezni egy ilyen eseményt. Az Egyesült Arab Emírségek azért is lehet potenciális jelölt, mert Putyin épp az ország elnökével tárgyalt ma Moszkvában, és nem kizárt, hogy ez is szóba került.

Putyin opciói egyébként viszonylag korlátozottak a találkozóval kapcsolatban, mert nemzetközi elfogadóparancs van érvényben ellene.

Az orosz sajtó értesülései szerint a csúcsra akár már jövő hét elején sor kerülhet.

Arra a felvetésre, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozna-e személyesen, Putyin úgy felelt, „sokszor elmondtam már, hogy általánosságban nem vagyok az ötlet ellen, lehetőség van rá.”

Egyúttal kifejtette azt is, hogy erre a közeljövőben jó eséllyel nem kerül majd sor.

Bizonyos feltételeknek teljesülnie kell ehhez. Sajnos ettől még messze vagyunk

– közölte.