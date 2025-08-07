Sebestyén József halála: cáfolta az ukrán nyomozóiroda Szijjártó kijelentését

Az ukrajnai Állami Nyomozó Iroda (DBR) szerint hamis és manipulatív az a több külföldi sajtóban megjelent hír, amely szerint nem folytatnak nyomozást a magyar nemzetiségű Sebestyén József halálának ügyében.

Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette ki korábban, hogy az ukrán állami hatóságok megtagadták a kárpátaljai magyar férfi halálának kivizsgálását. A DBR viszont a Telexnek küldött közleményében ezt cáfolta, mondván a nyomozás jelenleg is zajlik, katonai felelős beosztott hivatallal való visszaélése címén.

Az ukrán állampolgárságú személy halála körülményeinek előzetes vizsgálata megállapította, hogy (Sebestyén Józsefet) 2025. június 14-én hívták be katonai szolgálatra Munkácson. A hadköteles személy még ugyanezen a napon megjelent az ungvári RTCK SZK (a mozgósításért felelős szerv) orvosi bizottsága előtt, ahol katonai szolgálatra alkalmasnak találták, ő maga egészségi állapotára nem panaszkodott

– írták.

A közleményben kitérnek arra is, hogy Sebestyén június 18-án maga hagyta el szolgálati helyét – azaz erre nem kért engedélyt –, és másnap saját maga jelentkezett a beregszászi pszichiátrián, ahol rosszullétre és fejfájásra, agyrázkódásgyanús fájdalmakra panaszkodott. Ezután szállították át a kerületi kórházba, ahol azonban komoly sérülést nem állapítottak meg. Sebestyént június 24-én utalták át a kórházból a pszichiátriára, ezután „július 7-én kapott értesítést a rendőrség arról, hogy Sebestyén József július 6-án meghalt az egészségügyi intézményben”. Mint írták, a vizsgálat nem talált olyan sérülést, amely Sebestyén erőszakos halálára utalt volna. A közlemény azzal zárult, hogy „a nyomozás folytatódik”.

A Telex cikkében felidézi, számos kérdés továbbra is nyitva van, hiszen továbbra sem világos, miért utalták át a kórházból a pszichiátriára.