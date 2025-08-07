nagy mártonnemzetgazdasági minisztervászolyszőlő
Balatoni panorámás, jakuzzis „gazdasági épületet” vásárolt Nagy Márton felesége

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 08. 07. 05:55
  • Kamerarendszerrel megfigyelt telket vásárolt nemrég a Balaton-felvidéki Vászolyon Nagy Márton felesége.
  • A szőlővel betelepített, panorámás ingatlanon egy „gazdasági épület” is áll, ami valójában egy viszonylag újépítésű nyaralónak látszik, melynek kertjében jakuzzi, napozóágyak és grillező is van.
  • Az épületet már tavaly megszerezte a nemzetgazdasági miniszter felesége, helyi értesüléseink szerint 150 millió forint körüli összeget fizethetett érte.
  • Nagy minisztertársa, Navracsics Tibor nemrég a helyi önazonosság védelméről szóló törvény benyújtását épp Balaton-felvidéki példával illusztrálta. Szerinte a nyaralóvá alakuló gazdasági épületekből a helyiek azt látják, hogy Magyarországon mindent meg lehet csinálni a jogszabályok kijátszásával.
  • Nagy Márton szerint ugyanakkor minden jogszabályt betartottak a „borospincés ház” vásárlásakor.
  • Az eset ismét rámutat: a politikusok családjának vagyonosodásáról jóformán csak véletlenül lehet tudomást szerezni. A vászolyi szerzeményt ugyanis csupán Nagy feleségének vagyonnyilatkozatában kell feltüntetni, ez azonban nem nyilvános, így a fedezetéről sem tudhatunk semmit.

Szőlősgazda lesz Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter felesége, aki egy 3180 négyzetméteres telket vett meg a Balaton-felvidéki Vászolyon – értesült a 24.hu.

A vásárlásról egy hivatalos hirdetményből szereztünk tudomást: mivel zártkertről van szó, az adásvételi szerződéseket ki kell függeszteni az illetékes hivatalban, hogy azok, akiknek elővásárlási joguk van, élhessenek vele.

A miniszter felesége június 18-án kötötte meg az adásvételi szerződést a zártkerti, szőlő és beépített terület, illetve rét besorolású ingatlanra, ami a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban, országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területen található. Az ingatlanhoz kétezer tő szőlőültetvény és önálló kút tartozik, a vételára pedig 16 millió forint volt.

Azonban a szerződésből az is kiderül, hogy a telket földhasználati jog terheli egy rajta álló ingatlan vonatkozásában. Az utóbbi egy külön helyrajzi számon található, 64 négyzetméteres gazdasági épület, amelyet a tulajdoni lapja alapján már csaknem egy évvel korábban megvásárolt Nagy Márton felesége.

Amint arról személyesen is meggyőződtünk: ez a „gazdasági épület” valójában egy viszonylag újépítésű nyaralónak látszik, melynek kertjében jakuzzi, napozóágyak és grillező is van.

