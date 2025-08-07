Balatoni panorámás, jakuzzis „gazdasági épületet” vásárolt Nagy Márton felesége

Szőlősgazda lesz Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter felesége, aki egy 3180 négyzetméteres telket vett meg a Balaton-felvidéki Vászolyon – értesült a 24.hu.

A vásárlásról egy hivatalos hirdetményből szereztünk tudomást: mivel zártkertről van szó, az adásvételi szerződéseket ki kell függeszteni az illetékes hivatalban, hogy azok, akiknek elővásárlási joguk van, élhessenek vele.

A miniszter felesége június 18-án kötötte meg az adásvételi szerződést a zártkerti, szőlő és beépített terület, illetve rét besorolású ingatlanra, ami a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban, országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területen található. Az ingatlanhoz kétezer tő szőlőültetvény és önálló kút tartozik, a vételára pedig 16 millió forint volt.

Azonban a szerződésből az is kiderül, hogy a telket földhasználati jog terheli egy rajta álló ingatlan vonatkozásában. Az utóbbi egy külön helyrajzi számon található, 64 négyzetméteres gazdasági épület, amelyet a tulajdoni lapja alapján már csaknem egy évvel korábban megvásárolt Nagy Márton felesége.

Amint arról személyesen is meggyőződtünk: ez a „gazdasági épület” valójában egy viszonylag újépítésű nyaralónak látszik, melynek kertjében jakuzzi, napozóágyak és grillező is van.