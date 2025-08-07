Bige László fia Gulyás Gergelynek: Megértem, ha a Fidesznek rosszul esik, ha valaki nem az általa kiosztott pénzekből él és nem tudják zsarolni

A Tisza Párthoz nincs közöm. Nem dolgozok velük és egy csekély összegű hozzájáruláson kívül, amit a rendszerváltó kártya útján teszek anyagilag sem támogatom a Tisza Pártot,

írta csütörtökön közzétett nyílt levelében Bige László vállalkozó egyik fia, miután Gulyás Gergely a legutóbbi kormányinfón a Magyar Nemzet kérdésére azt válaszolta, nem lepődik meg azon, hogy Bige Dávid pénzt adott a Tiszának.

Bige Dávid elismerte, hogy tagja egy nyíregyházi Tisza Szigetnek, és támogatja annak helyi munkáját, de nem tölt be vezető szerepet. Hangsúlyozta, hogy nem ő a kapcsolat a sziget és a Tisza Párt között, és semmilyen hivatalos pozíciót nem vállal. Hozzátette: nyíltan szimpatizál a Tisza Párt több vállalásával, miközben kritikusan viszonyul a Fidesz elmúlt 15 évének kormányzati módszereihez és eredményeihez.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kartellezéssel és offshore-ozással is megvádolta Bigét, erre úgy válaszolt:

Az tény, hogy vállalatcsoportunk nem csak a magyar piacon dolgozik, hanem a szomszédos országokban is jelen van, viszont semmilyen offshore tevékenységet nem folytat adó optimalizálás vagy egyéb magyar vagy EU jogszabály kikerülése céljából. A gazdasági versenyhivatal által kiszabott bírságot és a kartellezés vádját a független magyar bíróság jogerősen megsemmisítette, így Öntől ez a vád teljes mértékben valótlan és rontja a jóhírünket.

Érthető, hogy Gulyás Gergelyt és a Fideszt zavarja, hogy a karaktergyilkosságok és hatósági eljárások ellenére is akadnak magyar állampolgárok, akik kiállnak az igazságosság, tisztesség és becsületes munka mellett – írta az üzletember, és megjegyezte: az is érthető, ha kellemetlen számukra, hogy továbbra is vannak olyanok, akik a közjóért dolgoznak és ellenállnak a zsarnoki elnyomásnak.

Megértem, tisztelt Miniszter úr, hogy Önnek és pártcsaládjának rosszul esik, ha valaki nem az Önök által kiosztott ingyen pénzekből él és ezáltal nem tudják Önök zsarolni az adott gazdasági személyt.

Bige Dávid aláhúzta, hogy sem az ő, sem családja vagyonában nincs közpénz, egyúttal felszólította Gulyást és a kormányt, hogy ha átláthatóságról beszélnek, tegyenek is érte. Kritikaként említette meg az uniós támogatások eltűnését a kormányhoz közel álló vállalkozók körül, valamint a Magyar Nemzeti Bank vagyonából „eltűnt” 650 milliárd forint ügyét is, amelyet a hatalom részéről hallgatás övez.