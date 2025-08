Tóth Bertalan: Struccpolitika Mészáros Lőrinc erőműbizniszénél

A legfőbb ügyész helyettese, Lajtár István egyetért azzal a rendőrségi tájékoztatással, amelyben lényegében elutasították Tóth Bertalan MSZP-frakcióvezető feljelentését a Mátrai Erőmű öt évvel ezelőtti állami felvásárlása ügyében. A képviselő szerint az MVM 17,44 milliárd forint vételár mellett engedély nélkül fizethetett ki hitelkiváltásként 5 milliárd forintot Mészáros Lőrinc érdekeltségeinek, ami felveti a különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen vagy hanyag kezelés gyanúját.

Az MSZP politikusa azt követően fordult a rendőrséghez, hogy az Energiaügyi Minisztériumtól kiperelt egyetlen tulajdonosi határozat között sem találta az 5 milliárdos hozzájárulást, noha az állami cég akkori alapszabálya azt már 3 milliárd forint felett előírta. Feljelentésére a rendőrség azt válaszolta, hogy Szél Bernadett korábbi képviselő 2020-as megkeresésére az ügyet már akkor áttekintették és a nyomozást elvetették. Tóth Bertalan szerint ugyanakkor Szél Bernadett nem tért ki az 5 milliárdos kifizetés hiányzó engedélyére, csak a vételár miatt tett feljelentést hűtlen kezelés miatt. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek azt írta: a

hivatkozott adásvételi szerződés 4.3-4.4. pontjai alapján a vételáron felül – az MVM Zrt. további 4,898 Mrd forint fizetésére vállalt kötelezettséget a Status Energy Magántőkealap felé, amely • egyrészt a Status Power Invest Kft. részére korábban nyújtott tagi hitelből eredő követelés 3,56 Mrd forintos ellenértékéből, • másrészt a Mátrai Erőmű Zrt-vel szemben fennálló 1,338 Mrd forint értékű vételárkövetelésből állt.

Ugyanakkor az MVM Zrt. alapítói jogait gyakorló miniszter csak a vételár megfizetésével kapcsolatban adott alapítói hozzájárulást, másra nem, így feljelentése más szempontból vizsgálja az adott ügyletet, ám sem a rendőrség, sem az ügyészség nem akar foglalkozni olyan bűncselekmények gyanújával, amit ki sem vizsgáltak.

Az ügyészség és a rendőrség struccpolitikát folytat, csak hogy ne kelljen foglalkozni egy Orbán-kormány számára kellemetlen és védhetetlen üggyel

– mondta a Népszavának Tóth Bertalan. Immár azt tartaná a legkevesebbnek, ha bemutatnák a Mészáros Lőrincéknek tulajdonosikölcsön-visszafizetésként átutalt 5 milliárdra vonatkozó miniszteri határozatot. Ilyen irat az általa kiperelt iratanyagban nincs, ha most mégis előkerülne, az más bűncselekmény gyanúját is megalapozná – tette hozzá. Tóth Bertalan ezek után most az MVM-től, az energiaügyi minisztertől és a legfőbb ügyésztől kéri a hiányzó határozat bemutatását.