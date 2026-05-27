Magyar Péter odaült Gulyás Gergely elé a parlamenti vitán, ki is zökkentette a Fidesz frakcióvezetőjét

A keddi ülésnap sem volt eseménymentes a parlamentben, ma viszont sikerült még erre is rátenni egy lapáttal – a főszerepben ezúttal is Magyar Péterrel és Gulyás Gergellyel.

A kormánypárt alkotmánymódosító-javaslatáról vitáztak a képviselők, amelynek során a szüntetet követően Gulyás Gergely kapott lehetőséget a felszólalásra. Az ülésteremben teljesen más helyen ülő Magyar készült erre, és a szünet után nem a saját helyén, hanem Gajdos László élő körényezetért felelős miniszter mellett foglalt helyet, aki épp a Fidesz-frakció előtt ül. Aztán amikor Gulyás beszélni kezdett, Magyar még egy székkel arrébb ült, közvetlenül a Gulyás előtti helyre.

Az ellenzéki párt frakcióvezetője nem állta meg, hogy ne üdvözölje személyesen a miniszterelnököt, és bár végig mondta a mondandóját, Magyarnak annyiban sikerült őt kizökkentenie, hogy Gulyás időről időre neki beszélt, és még a közbeszólásaira is folyamatosan reagált. Egy ponton Gulyás a Tisza képviselőihez szólva mondta azt, hogy a miniszterelnöki ciklus korlátozsával elveszik tőlük a lehetőséget, hogy mondjuk 2034-ben Magyar Pétert válasszák miniszterelnöknek, amire többekhez hasonlóan Magyar is tapsolni kezdett. Gulyás kényszeredetten mosolygott közben.

A közelben ülő fideszes képviselők Takács Pétertől kezdve Vitályos Eszteren át végig videózták, fotózták a jelentetet, várhatóan nem sokára érkeznek is majd a posztjaik.