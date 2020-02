Feljelentést tett Szél Bernadett a Mátrai Erőmű adásvétele kapcsán

– írta szombati közleményében Szél Bernadett független országgyűlési képviselő.

Mint fogalmaz, kormány egy pénzügyileg kivéreztetett, veszteséges, azonnali tőkepótlásra szorult, jelentős környezetvédelmi kötelezettségekkel terhelt erőmű-roncsot vett meg Mészároséktól ismeretlen áron. A rendelkezésre álló információk szerint a vásárlás mellett hangoztatott kormányzati érvek egyike sem reális, teszi hozzá.

A vétel nem szolgálja az ellátásbiztonságot: az erőmű már tavaly is csak félgőzzel üzemelt és így is brutális veszteséget termelt, miközben a jelenleginél olcsóbban is lehet belföldön áramhoz jutni például az alacsony kihasználtsággal működő gázerőművekből. A jelenlegi kormányzati elképzelések a munkahelyek védelmét sem garantálják, mert szakértői előrejelzések szerint a vállalat már az idén is jelentős, középtávon pedig drasztikus leépítésekre kényszerül, függetlenül attól, hogy ki a tulajdonos