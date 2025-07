Egy hónapra pótlóbuszok veszik át Buda több részén az uralmat

Július 26-án indul és augusztus 31-éig tart a Kútvölgyi úti villamosátjáró felújítása. A Szilágyi Erzsébet fasor–Kútvölgyi út kereszteződésnél lévő íves vágányszakasz 1982-ben épült az akkori előírásoknak és forgalmi igényeknek megfelelően. A nagy közúti terhelés, még a szakszerű és gondos karbantartási és felújítási munkák ellenére is, kihatott a pálya állapotára, ami szükségessé tette a szakasz nagyjavítását – írta a 24.hu-hoz eljuttatott közleményében a BKK.

A korszerűsítés során – ahogy a nagykörúti villamosvonal esetében is – úgynevezett sínkörülöntéses vágány épül. Ezzel a modern, zaj- és rezgéscsillapító technológiával a villamosok gyorsabban és halkabban közlekedhetnek majd ezen a szakaszon, ráadásul a környezetet is kevésbé terhelik majd. A mostani felújítással mintegy 180 vágányméteren újul meg a villamospálya, a szakemberek előregyártott betonelemeket építenek be, valamint teljesen új sínszálakat fektetnek le.

Július 26-a és augusztus 14-e között két budai villamospálya-ív korszerűsítése is megvalósul: a munkák a Németvölgyi út környékén, a Liptó utcánál és a Lejtő utcánál zajlanak. Mindkét szakaszon összesen 2×81 új, vasbeton alj kerül a helyére, valamint új sínek is biztosítják a pálya megbízhatóságát.

Forgalmi változások

Hűvösvölgy

Július 26-tól augusztus 31-ig az 56-os és 56A villamosok déli végállomásuktól a Szent János Kórházig, a 61-es villamos megosztva Budagyöngye és Hűvösvölgy, valamint a Móricz Zsigmond körtér és Szent János Kórház között közlekedik.

Augusztus 2-án és 3-án – kedvezőtlen időjárás esetén augusztus 9-én és 10-én is – szombaton és vasárnap az 56A és a 61-es villamosok a dél-budai végállomásuktól csak a Széll Kálmán térig közlekednek majd.

A felújítás alatt a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy között a villamosok helyett 61-es jelzéssel pótlóbuszok szállítják az utasokat július 26-tól egészen augusztus végéig. Hűvösvölgy és a Széll Kálmán tér között a közvetlen eljutást a munkanap csúcsidőben 2–3 percenként közlekedő 61-es villamospótló busz biztosítja, a Budagyöngye és Hűvösvölgy között közlekedő 61-es villamos alapvetően a Völgy utca térségének kiszolgálására hivatott a pótlóbusz és villamospálya nyomvonalának jelentősebb szintbeli és fizikai távolsága miatt.

Farkasrét

A Liptó utcai és a Lejtő utcai munkálatok miatt július 26-tól augusztus 14-ig az 59-es és 59A villamosok közlekedése szünetel, majd augusztus 15-től 31-ig egész nap csak az 59A villamos jár a Márton Áron tér és a Széll Kálmán tér között.

Július 26-tól augusztus 14-ig 59-es jelzéssel pótlóbuszok közlekednek majd a Széll Kálmán tér és a Gazdagréti tér között. A Márton Áron tér és a Gazdagréti tér között az autóbuszok a 8E autóbuszokkal megegyező útvonalon járnak.