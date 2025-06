„Elég az öncélú pártpolitikai bohóckodásból a fővárosi közgyűlésben, a Budapestért végzett munka felelősséget kíván, és mivel a fővárosi közgyűlés döntései nagyon is befolyásolják a kerületek életét, eljött az ideje, hogy a kerületi polgármesterek újra részesei legyenek a fővárosi döntéshozatalnak” – írta Karácsony Gergely, miután a Fidesz és a Tisza Párt frakciója is bojkottálta a közgyűlés legutóbbi ülését, ezért a június 30-án estére összehívott rendkívüli ülésen kell majd dönteni a költségvetés módosításáról.

A főpolgármester közvetlenül a rendkívüli ülés előttre egyeztetésre hívta a kerületek polgármestereit, akik közül többen – név szerint Őrsi Gergely, Soproni Tamás, Tóth József, Baranyi Krisztina, Kovács Gergely, Pikó András, Szaniszló Sándor, Kiss László, Niedermüller Péter – is jelezték számára, hogy az országos politikai témák által megbénított közgyűlés miatt szorosabbra fűzhetnék az együttműködésüket. Karácsony azt írta, hogy a kerületi polgármesterekkel közösen fogják kidolgozni,

hogyan nem hagyják magukat zsarolni;

hogyan lehet közös erővel rávenni a fővárosi közgyűlést, hogy nőjön fel a feladatához;

és hogyan lehet a budapestiek érdekében közelebb hozni a kerületi polgármestereket a fővárosi döntéshozatalhoz.

Kiss Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója a 24.hu-nak a kezdeményezés kapcsán azt mondta: az együttműködésnek jelenleg is van egy kerete, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ). A hétfői közgyűlés előtti találkozót is alapvetően ennek részeként tartják meg. A BÖSZ-nek a mindenkori főpolgármester, illetve váltásban az egyik kerületi polgármester a társelnökei, és az összes kerület tagja a XIII.-on kívül, utóbbi ugyanis Tarlós István főpolgármestersége alatt kilépett. Ezzel együtt a hétfői találkozóra a XIII. kerület MSZP-s polgármesterét, Tóth Józsefet is meghívták. A BÖSZ eddig is közzétette álláspontját kormányzati lépésekkel kapcsolatban, emellett a főváros folyamatos kétoldalú egyeztetéseket folytat a helyi vonatkozású ügyekről a kerületekkel.

Kiss azt mondta, hogy az együttműködésnek egy szintje ennek ellenére láthatólag hiányzott eddig, a kerületi polgármesterek irányából pedig a legutóbbi, határozatképtelen ülés után felerősödött az igény arra, hogy „átfogó, budapesti szempontból” rálátásuk legyen a fővárosi közgyűlés munkájára. Hozzátette, a hétfői konzultáción ebben szintet kell lépni, és ennek a formáját kell kialakítani, hiszen a közgyűlés rendkívüli ülésén továbbra is előállhat a döntésképtelenség, ebben az esetben pedig július 30-a éjféltől nem lesz költségvetése a fővárosnak. Ha pedig a főváros működésének nem lesz finanszírozási háttere a nyári hónapokban, az „a budapesti közszolgáltatásokat olyan útra terelheti, ami nem csak a kerületek, hanem az itt vállalkozók, dolgozók, az itt lakók számára is járhatatlannak bizonyulhat” – fogalmazott.