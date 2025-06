Két hét alatt 36 millió forintot fizetett vissza a MÁV a pórul járt utasoknak

A késési biztosítás június 1-jei bevezetése óta mintegy 45 ezer jegy árának a felét, 10 ezernek pedig a teljes árát visszatérítették összesen 36 millió forint összegben, ennek kicsivel kevesebb mint a fele a pünkösdi hosszú hétvégén jött össze – mondta a VG.hu-nak adott interjújában a MÁV vezérigazgatója.

Bár erre az évre nagyjából kétmilliárd forintnyi költséggel számoltak ezen a jogcímen, nem az a céljuk, hogy a pénzvisszatérítéssel elfogadhatóbbá tegyék a késéseket, hanem az, hogy csökkentsék azokat. Ez a pénzügyi felelősségvállalás az utas felé gesztus, a szolgáltató számára pedig ösztönzés, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat még hatékonyabban használják fel – tette hozzá Hegyi Zsolt.

A vezérigazgató cáfolta, hogy a hétvégén Lázár János miniszter arra utasította volna őket: töröljék a rendszerből a legnagyobb késést elszenvedő vonatokat és inkább számozzák át őket. Megjegyezte: az átszámozás teljesen bevett gyakorlat. A statisztikákat és pláne a késési biztosítást mindez egyáltalán nem befolyásolja, akinek a járata 20 percet vagy annál többet késett, annak visszajár a jegyár fele, méghozzá 48 órán belül, mindegy, hogy az eredeti vonattal, pótlóbusszal vagy épp átszámozott járattal ért-e célba.

Az interjúban szó volt arról is, a pünkösdi hétvége mutatta meg, mekkora szükség van védőhálóra. Vállalásuk szerint június 1-jétől az erősítő flottát tízszer annyi – mintegy 200 busznak – kell alkotnia, mint tavaly. Az Országos Haváriaközpont már május 1-jétől diszpontált 54 busz fölött, júniustól pedig már a teljes flotta rendelkezésre áll. Sőt, a központ akár további járműveket is bevonhat, hogy forgalmi zavar vagy váratlan utasszám esetén is az utasok segítségére siessen. A haváriaközpontnak ugyanis épp ez a lényege: senkit sem hagyunk félúton sem kapacitáshiány, sem műszaki ok miatt – mondta Hegyi Zsolt.

A klímagaranciáról szólva kiemelte, bár nem minden járatuk klimatizált, de szervezéssel megoldható, hogy aki akar, az légkondicionált járművel utazzon. A MÁV csoport a főszezonban, június 21-ét követően kereshetővé teszi értékesítési csatornáin a klímás járatokat, ezeket hópihe jel mutatja. Nyáron úgy osztják el az erőforrásokat, hogy naponta legalább egyszer garantáltan el lehessen jutni klímás járművel is a településekre. Ahol ez vonattal nem oldható meg, ott klímás Volán-busz vagy vonatpótló MÁV-busz fog közlekedni.

A nyári komplex csomag részeként ötvennel több IC-kocsi közlekedik.

Budapestről Szegedre minden második szerelvény egy 600 ülőhelyes, klimatizált KISS villamos motorvonat lesz, Budapestről Békéscsabára napi két klimatizált FLIRT indul és a hagyományos IC-vonatokon is mindig lesz klímás kocsi.

Folyamatosan hűtik a Déli pályaudvaron a légkondicionált IC-ket, hogy az utasokat már induláskor kellemes hőfok fogadja.

Budapestről indulva szinte kizárólag klimatizált kocsikból áll a Keszthelyre induló Balaton IC, a FLIRT-ök a Nagykanizsára induló Tópart IC.

Nyáron egy helyett két InterRégió közlekedik majd Pécs és Tapolca, valamint Keszthely és Győr között.

A Balaton partján pedig kizárólag klimatizált buszokat indítanak a főszezonban.

A vezérigazgató szerint tartható jövő év eleji határidő mintegy 1100 mosdó felújítására. Az üzemeltetés többféle módon fog történni: a legnagyobb forgalmú állomások mosdóinál olyan automata beléptető kapuk lesznek, mint a benzinkutaknál, a mosdók középhadánál megmarad a személyes jelenlét, a legkisebbeken pedig is továbbra is az állomási személyzeté lesz ez a feladat.

Az autóbuszok szerzéséről elmondta, hogy az ezer busz két részletben érkezik. Az első, 130-as tétel közbeszerzése lezárult, zajlik a szerződéskötés. A mosonmagyaróvári Kravtex-Kühne által gyártott, környezetbarát dízelüzemű szóló buszok már a nyáron üzembe állnak. A további 870 busz tendere várhatóan még ebben a hónapban lezárul.

A mozdonypark fiatalításáról Hegyi Zsolt kifejtette: a megszabott számokra még rá is emeltek, mert 70 helyett 100 mozdonnyal erősítenek. Így a nyolcvanas évek óta ez a MÁV legnagyobb mozdonyflotta-programja. Körülbelül 70, kifejezetten korszerű, 6-8 éves vagy még fiatalabb villanymozdony érkezik. Ebből kilenc már dolgozik, a nyártól újabbak állnak be a flottába. Akkortól néhány kivételtől eltekintve csak korszerű mozdony vontatja az IC-ket. Először csak a nyár idejére kerülnek le a régebbi, gyakrabban meghibásodó mozdonyok az IC-kről, de 2026 végére már nemcsak az IC-k, hanem az elővárosokban közlekedő, mozdonyvontatású vonatokon is csak korszerű mozdonyok dolgoznak.

Munkába áll nagyjából 15 régebbi, mintegy 20 éves, de korszerű villanymozdony is, néhány már közlekedik a pécsi vonalon. További 15 használt, jól karbantartott, erős és megbízható 35-40 éves német dízelmozdony levált néhány 60 éves magyar dízelest. Megjegyezte, utóbbiakat támadták néhányan a koruk miatt, de a valóság az, hogy új dízelmozdony nemigen van a piacon, ezek pedig jó járművek: Balatonfüred és Tapolca között akár 10 perc késést is be tudnak hozni. A járművek a legnagyobb európai bérbeadóktól érkeznek, de van együttműködésük a GYSEV-vel és a GYSEV Cargóval is.

Az interjúban a MÁV vezérigazgatója elmondta azt is, hogy a vármegye- és országbérletekre épülő új tarifarendszer rengeteg új utast szólított meg. Most a miniszteri 10 vállalással – de azon kívül az 1+1 milliárd eurós pályafelújítási vagy az állomásmegújítási programmal is – az a cél, hogy az infrastruktúra, a járműállomány és a szolgáltatások terén javulást érjenek el rövid időn belül, a visszatartott uniós források megérkezése előtt is. Az igazán nagy változásokat csak azok felhasználásával tudják végrehajtani.

(MTI)