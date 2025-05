11 év fegyházat kapott a férfi, aki több mint fél évtizeden át molesztálta a saját lányát

Tizenegy év fegyházbüntetésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a Miskolci Járásbíróság azt a férfit, aki több mint fél évtizeden át molesztálta szexuálisan a saját lányát. A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint a vádlott 13-tól 19 éves koráig rendszeresen, akarata ellenére simogatta és fogdosta lányát.

Miután a lány elmúlt 14 éves, apja már rendszeresen csókolgatta is, valamint alsóneműjébe is benyúlt. Egy alkalommal a lány már nem bírta elviselni, hogy egyfolytában zaklatja az apja, ezért ki akart menni a szobából, de ezt a férfi nem engedte. Visszarántotta a lányt, majd a szoba ajtaját kulcsra zárta és elvette tőle még a mobilját is.

A férfi ekkor azzal fenyegette meg lányát, hogy csak akkor adja vissza a telefont, ha megteszi amire kéri. Mivel a tini nem tett eleget a kérésnek, apja másnap reggelig bezárva tartotta. A lány a folyamatos molesztálás miatt 2022.őszén tett feljelentést a férfivel szemben.

A járásbíróság a vádlottat a következő pontokban mondta ki bűnösnek: folytatólagosan hozzátartozója sérelmére, védekezésre képtelen állapotát felhasználva elkövetett szexuális erőszak bűntette, folytatólagosan hozzátartozója sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés bűntette, folytatólagosan tizennyolcadik életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés bűntette, folytatólagosan tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés bűntette és aljas indokból vagy célból elkövetett személyi szabadság megsértése bűntette.

A 11 év fegyházra ítélt férfi nem bocsátható feltételes szabadságra. A büntetés kiszabásakor enyhítő körülményként vették figyelembe a terhelt büntetlen előéletét, de súlyosító körülmény volt a nagy számú halmazat, azon belül is az, hogy két cselekmény 5-10 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett, négy cselekményt pedig folytatólagosan követett el. Az ítélet nem jogerős.