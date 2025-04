Magyar Péter: Orbán jó kommunista módszerrel azzal vádol másokat, amit ő maga tett

Reagált Magyar Péter Orbán Viktor reggeli rádióinterjújára, ahol a miniszterelnök azt fejtegette, hogy a Tisza Párt EP-képviselőjének, Kollár Kingának a felszólalása a hét elejéről Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét idézte fel benne. Kollár az EU költségvetési ellenőrző bizottságának ülésén beszélt úgy, hogy a magyarok életszínvonalásának romlása jó az ellenzéknek, és hogy az uniós források visszatartása hatékony.

Orbán szégyellni való dolognak nevezte az elhangzottakat, egyúttal kijelentette azt is:

Aki a hatalomért és a pénzért bármire képes, abban sosem szabad megbízni.

Magyar szerint éppen ezzel árulta most el magát a magyar kormányfő, aki szerinte bármire képes „a lopott szajré és a hatalom megtartása érdekében”, ezért nem bíznak már benne a magyarok.

A Tisza Párt elnöke sorban Orbán fejére olvasta, hogy „mindent ellopnak, ami mozdítható”, beleértve kastélyokat, pályaudvarokat, de még a Nemzeti Bankot is; továbbá azt is, ezer milliárdos kínai hitelt kellett felvenni, mert az ipari mértékű korrupció miatt nem adják oda Magyarországnak a neki járó uniós forrásokat.

„Ha most nem állítjuk meg Orbánékat, akkor a Nemzeti Bank aranytartalékát is ellopják és magyar emberek bankbetéteit is felélik, ahogy a magánnyugdíjpénztári megtakarításokkal is tették” – kongatta meg a vészharangokat a Tisza Párt elnöke, majd Kollár Kinga ügyére is utalva kijelentette:

Orbán jó kommunista módszerrel azzal vádol másokat, amit ő maga tett: 2006-ban az Európai Parlamentben követelte a hazánknak járó uniós források visszatartását. Most pedig a Tiszára fogná, hogy nem jönnek az uniós pénzek, miközben azokat Brüsszel három éve, a TISZA megalakulása előtt fagyasztotta be az Orbán-korrupció miatt.

Posztjában még arra is ígéretet tett, hogy ha a Tisza megnyeri jövőre a választásokat, Magyarország azonnal csatlakozni fog az Európai Ügyészséghez.

A 21 Kutatóközpont friss mérése szerint a Tiszának most már több százezerrel több szavazója van, mint a Fidesznek, Magyar Pétert pedig többen választanák már miniszterelnöknek, mint Orbánt.