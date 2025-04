21 Kutatóközpont: Több százezerrel több szavazója van a Tiszának, mint a Fidesznek

A 21 Kutatóközpont áprilisi felmérése szerint a Tisza vált a legnagyobb támogatottsággal rendelkező párttá,

a teljes népességben 6 százalékponttal előzi meg a Fideszt,

34 százalékon áll, míg a kormánypártok 28 százalékon. Ez 400–500 ezres különbség a szavazótáborok nagyságában.

A Mi Hazánk 4, a Kétfarkú Kutya Párt 3, a Demokratikus Koalíció támogatottsága 2 százalék. A többi párté nem haladja meg az 1 százalékot a teljes népességben a 24.hu-nak elküldött felmérés alapján.

A két nagy párton kívül csak a Mi Hazánk 5 százalékos támogatottsága jelentene még parlamentbe jutást a pártot választani tudók között, de a biztos szavazó pártválasztók között ők is csupán 4 százalékon állnak, míg az MKKP és a DK 3–3 százalékon.

A választani tudók között a Tisza 46, a Fidesz 38 százalékot mondhat magáénak,

a részvételüket biztosra mondók körében pedig még nagyobb a Tisza előnye: 51–37 arányban vezet a Fidesz előtt.

Magyar Péter pártjának szavazói ugyanis jelen pillanatban lelkesebbek és biztosabbak a részvételükben, mint a kormánypártiak. Hozzá kell azonban tenni, hogy a ciklus közbeni fiktív választási részvételi szándék nem feleltethető meg a tényleges választási részvételnek, ráadásul ennek a mintarésznek a hibahatára is némileg nagyobb, körülbelül plusz/mínusz 4 százalékpont.

A 21 Kutatóközpont azonos módszerrel készített októberi kutatási eredményeihez viszonyítva látható, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben (29 százalék volt októberben, 28 százalék áprilisban), a Tiszáé viszont számottevően nőtt: 26-ról 34 százalékra a teljes népességben. A növekmény forrása részben bizonyára a kisebb ellenzéki pártok tábora volt: a Mi Hazánk, a DK, a Kutya Párt és az áprilisban már egy százalékos (vagy az alatti) pártok támogatottsága is csökkent az októberi szinthez képest (a kérdőívben minden parlamenti frakcióval rendelkező pártot feltüntettek az MKKP és a Tisza mellett). Másrészt viszont a bizonytalanok aránya is némileg zsugorodott, így talán a pártnélküliek egy kis részét is meg tudta szólítani a Tisza az elmúlt fél évben. Azt nem lehet megmondani a jelenlegi adatok alapján, hogy az elmozdulás pontosan mikor történt október és április között.