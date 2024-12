Korszerű technológia és fenntarthatóság: új szintre emelkedett a Pappas Auto Kárpát utcai szervize

A Pappas Auto elkötelezett a minőség és az innováció mellett, amely a Kárpát utcai szerviz legújabb fejlesztéseiben is megnyilvánul. A helyszín „történelmi” jelentősége, modern infrastruktúrája és fenntarthatósági megoldásai tökéletesen ötvözik a múlt örökségét és a jövő technológiáit, így az új szerviz nagyszerű példája annak, hogy miként lehet egy hagyományos szolgáltatást korszerű és fenntartható alapokra helyezni.

A rendszerváltás után, a kilencvenes években a magyarországi Mercedes képviselet központja a főváros XIII. kerületében, a Kárpát utcában, az egykori Közlekedési és Műszaki Vállalat (KMV) épületében működött, amelyet a köznyelvben az ezt megelőző időszakban még „Pártgarázsként” ismertek.

A KMV Autójavító Kft. tevékenységét később az MB-Auto Magyarország Kft. vette át, amely már a Pappas Auto jogelődjének számított. Az MB-Auto először bérlőként használta az épületet, majd megvásárolta azt, ezzel új fejezetet nyitva a Kárpát utca történetében.

Fenntarthatóság és modernizáció kéz a kézben

A szerviz fejlődésének történte újabb mérföldkőhöz érkezett, amelynek középpontjában a fenntarthatóság és a technológiai innováció áll. Az egyik legjelentősebb újítás a szerviz fűtési és hűtési rendszerének teljes átalakítása. A hőszivattyús technológia bevezetésével az épület fűtése teljesen gázmentessé vált, ami nemcsak környezetbarát megoldást jelent, hanem hosszú távon költséghatékonyabb üzemeltetést is biztosít. Az energiahatékonyságot tovább növeli a padlóhűtés-fűtés és a teljes tető hőszigetelése, emellett az épület tetején megkezdték a napelemek telepítését, így a szerviz az energiaellátás egy részét megújuló forrásokból biztosítja majd.

Korszerűbb infrastruktúra és logisztikai fejlesztések

A megújulás részeként az infrastruktúra is jelentős átalakuláson ment keresztül. Az új, háromállásos bejárat gördülékenyebb logisztikát tesz lehetővé. Emellett az emelők terhelhetősége is növekedett, az új eszközök az elektromos autók térnyeréséhez igazodva kerültek kiválasztásra, így a 3,5 tonnás járművek emelésére is alkalmasak. A szervizben helyet kapott egy 5 tonnás teherbírású emelő is, amely kifejezetten a különleges rendeltetésű, nehézsúlyú járművek, például a páncélozott GUARD, speciális védelmi csomaggal ellátott S-osztályok szervizelésére is alkalmas.

A Kárpát utcai szervizben az előző évben több, mint 17.000 autót szervizeltek, kiszolgálva a különböző márkák – Mercedes-Benz, KIA, Alfa Romeo, Jeep és smart – tulajdonosainak széles körű igényeit. A szerviz nemcsak hétköznapi autók, hanem akár a különleges rendeltetésű járművek, például rendőrségi autók karbantartására is fel van készülve.

Emellett kiemelt figyelemmel szolgálják ki a régebbi, klasszikus autók szerelmeseit is, ugyanis a Mercedes-Benz youngtimerek tulajdonosai számára biztosított az eredeti gyári alkatrész-ellátottság, és a szakszerű karbantartás és a felújítás lehetősége is. A több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakemberek pedig garantálják a legmagasabb színvonalú szervizelést minden jármű számára.

Technológiai innováció a hatékonyabb munkavégzés érdekében

A technológiai fejlesztéseket olyan innovációk teszik teljessé, mint az új központi olajellátó rendszer, a modern sínes kipufogógáz-elszívó berendezés, valamint a praktikus és felhasználóbarát kialakítású sűrített levegős hálózat. A munkaállomások tervezésekor különös hangsúlyt fektettek a rendezett és ergonomikus munkakörnyezet megteremtésére.

Az épület korszerű optikai hálózattal bővült, amely nemcsak villámgyors internetkapcsolatot kínál, hanem a telepített, új eszközök révén stabil és teljeskörű Wi-Fi lefedettséget is biztosít. Illetve minden munkaállomáshoz UTP-csatlakozási pontok kerültek kiépítésre, amelyek garantálják a nagy sávszélességű adatátvitelt. Ez különösen fontos a mai autók vezérlőszoftvereinek gyors és megbízható frissítéséhez, továbbá lehetővé teszi, hogy egyszerre több szakember is végezzen frissítéseket a járműveken, jelentősen növelve ezzel a szerviz hatékonyságát.

Elektromos autók és jövőbe mutató fejlesztések

Az elektromos autók térnyerése új kihívásokat és lehetőségeket hozott a szervizek működésébe. A Kárpát utcai szervizben ennek jegyében már elérhetők modern töltőoszlopok, amelyek nemcsak az ügyfelek kényelmét szolgálják, hanem a szakemberek munkáját is hatékonyabbá teszik. A növekvő igények kielégítésére a helyszínen DC (egyenáramú) gyorstöltő is rendelkezésre áll, amely gyors és hatékony megoldást kínál a szerviz számára.

A Pappas Auto tehát újabb nagyvolumenű, jövőbemutató fejlesztéssel erősíti a magyar autópiacon betöltött pozícióját, egyben továbbra is megbízható, korszerű és teljes körű szolgáltatást kínál hűséges ügyfeleinek.

Tekintse meg a Pappas Auto szervizmegújulását bemutató videónkat: