A Kúria részéről is beülhet a parlamentbe az offshore-gyanúba keveredett DK-s politikus

Sok sikert kívánunk Ráczné Földi Juditnak a jogerős Kúria-döntés után!

– ezzel a címmel küldött közleményt a hvg.hu-nak a Demokratikus Koalíció, amelyben bejelentette: a testület jogerősen kimondta, hogy a politikus felveheti országgyűlési képviselői mandátumát.

Ezzel végleg meghiúsult az a kísérlet, amelyben egy ellenzéki párt a közös lista állításakor kötött közös ellenzéki megállapodást megszegve akarta megakadályozni, hogy a DK élhessen a pártot megillető jelölési jogával

– tették hozzá, utalva a Momentumra, amely múlt héten jelentette be, hogy a Kúriához fordul Ráczné ügyében, elutasítás esetén pedig alkotmányjogi panaszt nyújt be.

A DK elnöksége Kordás László váratlan halála után volt kénytelen dönteni egy megüresedett mandátum sorsáról. A párt elnöksége úgy határozott, hogy az Ráczné üljön be a parlamentbe, aki a 2021-es ellenzéki előválasztás idején vált ismerté, mikor is a székesfehérvári politikusról kiderült, hogy köze van egy offshore hátterű céghez, ami többek között autómosót és sztriptízbárt is működtetett. Mindezt úgy, hogy az előválasztáson induló jelölteknek nyilatkozniuk kellett arról is, hogy nem rendelkeznek offshore-érdekeltségekkel. A 24.hu tárta fel, hogy a DK-s politikushoz köthető cégeken kívül is több tucat, Nevisben bejegyzett offshore ugrik elő a magyar cégadatbázisból.

Miután kiderült, hogy a megüresedett képviselői székbe a DK elnöksége Rácznét javasolja, a Momentum közölte, hogy mint jelölőszervezet nem támogatja a döntést. A választási bizottság határozatából azonban kiderült, hogy az ellenzéki pártok még tavaly februárban közösen nyilatkoztak arról, hogy ilyen esetben a DK maga dönthet arról, kit jelöl a parlamentbe, tehát a Momentum követelésének nem volt alapja.

Múlt héten a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) 13 igen és 1 nem szavazattal elfogadta, hogy Ráczné parlament tagja legyen: a határozatra kizárólag a Momentum delegáltja szavazott nemmel.