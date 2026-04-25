Nyárias lesz a szombat, szeles a vasárnap

Nyarat idéző időjárással indul a hétvége, vasárnap azonban már érkezik a hidegfront – írja a Kiderül.hu.

Sok napsütésben részünk szombaton a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Csapadék nem lesz, az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A napközbeni hőmérséklet akár 25 fokig is felkúszhat, estére 10-18 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap száraz hidegfront vonul át felettünk. Túlnyomóan napos időre számíthatunk kevés felhővel, bár az északkeleti határnál felhősebb maradhat az ég. Csapadékra szinte sehol nincs esély, csak északkeleten fordulhat elő egy-egy futó zápor. Az északi, északnyugati szél az egész országban felerősödik, többfelé viharos lökések is kísérhetik. A hajnali 6–12 fok után (ami a Balatonnál kicsit enyhébb, a szélvédett helyeken hűvösebb lesz) délutánra 14 és 21 fok közé melegszik a levegő.