Nyárias lesz a szombat, szeles a vasárnap

Mohos Márton / 24.hu
2026. 04. 25. 06:24
Szombaton akár 25 fok is lehet.

Nyarat idéző időjárással indul a hétvége, vasárnap azonban már érkezik a hidegfront – írja a Kiderül.hu.

Sok napsütésben részünk szombaton a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Csapadék nem lesz, az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A napközbeni hőmérséklet akár 25 fokig is felkúszhat, estére 10-18 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap száraz hidegfront vonul át felettünk. Túlnyomóan napos időre számíthatunk kevés felhővel, bár az északkeleti határnál felhősebb maradhat az ég. Csapadékra szinte sehol nincs esély, csak északkeleten fordulhat elő egy-egy futó zápor. Az északi, északnyugati szél az egész országban felerősödik, többfelé viharos lökések is kísérhetik. A hajnali 6–12 fok után (ami a Balatonnál kicsit enyhébb, a szélvédett helyeken hűvösebb lesz) délutánra 14 és 21 fok közé melegszik a levegő.

Nagy Ervin úgy tudja, hogy taxival vitték el az iváncsai akkugyárban kitört tűz sérültjeit
Bukása után térdsérüléssel kezelték, napokkal később meghalt a kerékpárversenyző
„Elérték a céljukat” – Szily Nóra sokat sírt a Magyar Péterrel készült interjúja után
Letartóztattak két embert az Orbán Viktor öccsét érintő vendégmunkás-ügyben
Semjén Zsolt felajánlotta lemondását a KDNP elnökségének, de elutasították
